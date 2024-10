«Σε απογοητεύσαμε, Λίαμ», δηλώνει η Σάρον Όζμπορν για τον θάνατο του Πέιν

Η μουσική βιομηχανία απογοήτευσε τον Λίαμ Πέιν, γράφει στη δήλωσή της για τον θάνατο του πρώην μέλους των One Direction, η Σάρον Όζμπορν.

Γράφοντας στο Instagram, η Όζμπορν είπε ότι ο Πέιν ήταν «απλά ένα παιδί» όταν «μπήκε σε μια από τις πιο σκληρές βιομηχανίες στον κόσμο». «Όλοι σε απογοητεύσαμε», πρόσθεσε η τηλεπερσόνα και πρώην κριτής του X Factor, δίπλα σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Πέιν.

Η Όζμπορν είναι η τελευταία που πρόσθεσε τη φωνή της στα αφιερώματα που ξεχύθηκαν από όλο τον κόσμο μετά τον θάνατο του 31χρονου τραγουδιστή στο Μπουένος Άιρες το βράδυ της Τετάρτης.

«Λίαμ, η καρδιά μου πονάει. Όλοι σε απογοητεύσαμε. Πού ήταν αυτή η βιομηχανία όταν τη χρειαζόσουν;», έγραψε. «Ήσουν απλώς παιδί όταν μπήκες σε μια από τις πιο σκληρές βιομηχανίες στον κόσμο. Ποιος ήταν στη γωνία σου; Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου», είπε.

Η Όζμπορν ήταν κριτής στις τρεις πρώτες σειρές του The X Factor από το 2004 έως το 2007, αλλά δεν ήταν πλέον μέρος του σόου όταν εμφανίστηκε ο Πέιν στον διαγωνισμό. Η ίδια επέστρεψε στην εκπομπή το 2013, το 2016 και το 2017.

Ο Πέιν έγινε γνωστός ως έφηβος, εμφανιζόμενος για πρώτη φορά στο X Factor σε ηλικία 14 ετών, το 2008. Επέστρεψε στο σόου δύο χρόνια αργότερα, όταν ο κριτής Simon Cowell δημιούργησε τους One Direction ταιριάζοντας τον Πέιν με τους Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμιλσον, Νιλ Χόραν και Χάρι Στάιλς. Ενώ το συγκρότημα ήρθε τρίτο στο X Factor εκείνη τη χρονιά, συνέχισε την πορεία του και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα boy bands όλων των εποχών, πουλώντας περίπου 70 εκατομμύρια δίσκους από την ίδρυσή τους το 2010. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2016.

Αναλογιζόμενος την απότομη άνοδό του σε μια συνέντευξη στο BBC το 2019, ο Πέιν είχε πει ότι ήταν «πολύ μπερδεμένος με τη δόξα, όταν συνέβησαν όλα». Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για την «ακανόνιστη συμπεριφορά» του την εποχή που διαλύθηκε το συγκρότημα. «Έκανα πάρτι πολύ έντονα», είχε πει. Μετά την αστρονομική επιτυχία των One Direction, Πέιν δυσκολευόταν να διατηρήσει τη σόλο καριέρα του.

Το 2023, ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να ακυρώσει τη σόλο περιοδεία του αφού εισήχθη στο νοσοκομείο με «σοβαρή λοίμωξη στα νεφρά».

Η Όζμπορν δεν είναι το μόνο άτομο που έβαλε στόχο τη μουσική βιομηχανία μετά το θάνατο του Πέιν. Ο Μίκι Γκράχαμ των Boyzone παρότρυνε τις δισκογραφικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη το «καθήκον τους να φροντίζουν τα νεαρά ταλέντα τους». Έγραψε στο X: «Η φήμη μπορεί να είναι πολύ επιζήμια ειδικά στον σημερινό κόσμο. Πολλά χρήματα. Κανείς να βοηθήσει».

