ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ο FDA ενέκρινε κολλύριο για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

Οι σταγόνες VIZZ βελτίωσαν την κοντινή όραση μέσα σε μισή ώρα, όπως διαπιστώθηκε σε μελέτες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο FDA ενέκρινε κολλύριο για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας Facebook Twitter
Τι έδειξαν έρευνες για τις σταγόνες VIZZ ή αλλιώς το νέο κολλύριο για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας / Φωτ.: Freepik
0

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έδωσε το «πράσινο φως» σε νέο κολλύριο για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, της προοδευτικής απώλειας της κοντινής όρασης.

Με την εμπορική ονομασία VIZZ, το κολλύριο περιέχει τη δραστική ουσία ασεκλιδίνη, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τον FDA. Η ουσία δρα συστέλλοντας τον σφιγκτήρα μυ της ίριδας με αποτέλεσμα να επεκτείνει το βάθος εστίασης και να ενισχύσει την κοντινή όραση, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία LENZ Therapeutics.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χαρακτήρισε την έγκριση ως απόφαση που «αντιπροσωπεύει μια μεταμορφωτική βελτίωση στις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας για τα 128 εκατομμύρια ενήλικες με θολή κοντινή όραση στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η έγκριση από τον FDA βασίστηκε στα αποτελέσματα τριών μελετών που εστίασαν στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που δεσμεύεται η εταιρεία. Στις μελέτες CLARITY 1 και CLARITY 2 συμμετείχαν 466 άτομα στα οποία χορηγήθηκε μία ημερήσια δόση για 42 ημέρες. Στην τρίτη μελέτη (Clarity 3) αξιολογήθηκε η μακροχρόνια ασφάλεια χρήσης του κολλύριου (6 μήνες) σε 217 εθελοντές.

Τα αποτελέσματα των μελετών

Όπως αποδείχθηκε, οι σταγόνες βελτίωσαν την κοντινή όραση μέσα σε μισή ώρα, με τα αποτελέσματα να διαρκούν έως 10 ώρες. Σημειώνεται, ότι το προϊόν δεν συνδέθηκε με σοβαρές παρενέργειες. Ωστόσο, επισημαίνονται ως πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

  • ο ερεθισμός στο σημείο εφαρμογής (20%),
  • η θολή όραση (16%)
  • ο πονοκέφαλος (13%).

Ορισμένοι ανέφεραν επίσης επιπεφυκίτιδα (8%) και κοκκίνισμα του ματιού (7%).

Σε δηλώσεις του, ο κλινικός ερευνητής Μαρκ Μπλούμενσταϊν από το Schwartz Laser Eye Care Center στην Αριζόνα, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, είπε:

«Αυτή η έγκριση της FDA αντιπροσωπεύει μια επαναστατική αλλαγή στις επιλογές θεραπείας για εκατομμύρια ανθρώπους που αγωνίζονται με την αναπόφευκτη, σχετιζόμενη με την ηλικία, απώλεια της κοντινής τους όρασης. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια ευπρόσδεκτη λύση τόσο για τους οπτομέτρες όσο και για τους οφθαλμίατρους, καθώς θα μπορούν πλέον να προσφέρουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία για την πρεσβυωπία, η οποία μπορεί άμεσα να γίνει το πρότυπο φροντίδας, με ένα προφίλ προϊόντος που καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών μας».

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προστατέψτε τα μάτια σας από επιπεφυκίτιδα και ξηροφθαλμία

Υγεία & Σώμα / Προστατέψτε τα μάτια σας από επιπεφυκίτιδα και ξηροφθαλμία

Τσούξιμο, κοκκίνισμα, αίσθημα ότι τα μάτια καίνε, ειδικά όταν η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη γύρη και σκόνη, κάτι που αυτή την εποχή συμβαίνει συχνά. Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα και η ξηροφθαλμία είναι για πολλούς ανθρώπους ένα επίμονο πρόβλημα που δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους και τους υποχρεώνει να τρίβουν διαρκώς τα μάτια τους, με συνέπεια να κινδυνεύουν και από μολύνσεις, αφού τα χέρια είναι φορείς μικροβίων. Για την αντιμετώπιση της ενόχλησης απαιτείται φροντίδα, όχι όμως υπερβολές, γιατί η κατάχρηση κολλυρίων κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την όραση, που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Τech & Science / Νέο χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι το νέο χάπι απώλειας βάρους orforglipron βοήθησε τους συμμετέχοντες να χάσουν κατά μέσο όρο 12% του σωματικού τους βάρους σε 72 εβδομάδες, με παράλληλα οφέλη στην υγεία.
LIFO NEWSROOM
Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Τech & Science / Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Η αύξηση φαινομένων «ψύχωσης με την τεχνητή νοημοσύνη» όπου το ChatGPT ενθαρρύνει ψευδαισθήσεις και ψευδείς θεωρίες σε χρήστες, με ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής εμπιστοσύνης σε τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Τech & Science / Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Πολλοί χρήστες συνειδητοποίησαν έκπληκτοι ότι περιεχόμενο που θεωρούσαν ιδιωτικό - όπως αιτήσεις εργασίας, επιχειρηματικά σχέδια, κομμάτια κώδικα ή ακόμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομέν - ήταν ξαφνικά δημόσια προσβάσιμο με ένα απλό κλικ
LIFO NEWSROOM
Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

Τech & Science / Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

«Όσο περισσότερο βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη για απλά ζητήματα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να υπερεμπιστευτεί το σύστημα. Πρέπει να απαιτήσουμε αξιοπιστία. Δεν ψηφίσαμε το ChatGPT»
LIFO NEWSROOM
Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Τech & Science / Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Με λογισμικό ανοικτού κώδικα που επιτρέπει στα ρομπότ να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να συνυπάρχουν, η νεοφυής εταιρεία από τη Silicon Valley φιλοδοξεί να γίνει το λειτουργικό σύστημα των ανθρωποειδών ρομπότ της επόμενης εποχής.
LIFO NEWSROOM
Μούμια με τατουάζ

Τech & Science / Τα τατουάζ στα χέρια μιας μούμιας, ηλικίας 2.300 ετών, αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες για την τεχνική τους στην αρχαία Σιβηρία

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι τα τατουάζ της μουμιοποιημένης γυναίκας, που απεικονίζουν φανταστικά ζώα, δημιουργήθηκαν με άγνωστα εργαλεία, πιθανώς από βιοδιασπώμενα υλικά
LIFO NEWSROOM
Καρκίνος: Ξένοι ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή ανέπτυξαν καινοτόμο μέθοδο για διάγνωση και θεραπεία

Τech & Science / Καρκίνος: Ξένοι ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή ανέπτυξαν καινοτόμο μέθοδο για διάγνωση και θεραπεία

«Τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική εξέλιξη στη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης
LIFO NEWSROOM
 
 