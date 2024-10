Λίαμ Πέιν: Έντονες αντιδράσεις κατά του TMZ που δημοσίευσε φωτογραφία με τη σορό του

Η κάλυψη των διεθνών ΜΜΕ γύρω από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν ξεπέρασε τα όρια, όσον αφορά το πρακτορείο TMZ.

Ο 31χρονος Λίαμ Πέιν των One Direction έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του και έχασε τη ζωή του. Μετά την είδηση του θανάτου του, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από κλήση έκτακτης ανάγκης και ένας υπεύθυνος αστυνομικός είπε ότι άκουσε έναν δυνατό ήχο στην εσωτερική αυλή. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.



Καθώς η είδηση έγινε γνωστή χθες το βράδυ, το TMZ μοιράστηκε αρχικά φωτογραφίες της σορού του. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν τμήματα του χεριού και της μέσης του τραγουδιστή, με εμφανή κάποια από τα τατουάζ του.



Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησε δημόσιο ξέσπασμα εναντίον του πρακτορείου, από τα social media και τους φαν του τραγουδιστή, με αποτέλεσμα οι εικόνες αυτές να έχουν πια αποσυρθεί από το site.



Εντούτοις, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού πολλοί τις «έσωσαν» από την ιστοσελίδα για να τις ξαναμοιραστούν.

Στις 16 Οκτωβρίου, αξιωματούχοι της αστυνομίας της Αργεντινής επιβεβαίωσαν ότι ο Λίαμ Πέιν των One Direction έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα και τον συνόδευσαν πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του πριν συμβεί το μοιραίο περιστατικό. Οι εργαζόμενοι είχαν ακούσει έναν δυνατό θόρυβο στην αυλή πριν ανακαλυφθεί το πτώμα του τραγουδιστή λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Το Sky News εξασφάλισε την πλήρη απομαγνητοφώνηση της αγωνιώδους κλήσης του εργαζόμενου του ξενοδοχείου στην αστυνομία του Μπουένος Άιρες, στην οποία εξέφραζε την ανησυχία του για την υγεία ενός φιλοξενούμενου.

BREAKING: The 911 call made before Liam Payne's death has been released. Local police said Payne had fallen from the third floor of a hotel in the capital Buenos Aires on Wednesday evening



Live updates ➡️ https://t.co/hHxmOGSNb1



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/r04hhwitll