Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα: Απομονωμένος, χωρίς ρεύμα και νερό από το 2007 ο 76χρονος

Απομονωμένος χωρίς ρεύμα και νερό από το 2007 ζούσε ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός από τη φωτιά, στην Κερατέα.

Ο άνδρας, τον οποίο εντόπισαν οι αρχές απανθρακωμένο, εν εξελίξει της φωτιάς στην Κερατέα, ζούσε σύμφωνα με πληροφορίες, απομονωμένος στο κτίσμα και χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Όπως μεταφέρει ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ, η οικογένειά του και συγκεκριμένα, η κόρη του, φαίνεται να μην είχε επικοινωνία μαζί του και να αγνοούσε τις συνθήκες στις οποίες ζούσε ο πατέρας της.

Τον θάνατο του ηλικιωμένου άνδρα επιβεβαίωσε στην έκτακτη ενημέρωση το απόγευμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλειος Βαθρακογιάννης, λέγοντας: «Δυστυχώς πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή όπου σύμφωνα με πληροφορίες έμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του».

Το μέτωπο των τουλάχιστον 7 χιλιομέτρων, φέρεται να προκλήθηκε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1,από κομμένο καλώδιο ηλεκτροδότησης στο Τογάνι, εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς σε συνδυασμό με τους ανέμους που έπνεαν, δεν άφησε πολλά περιθώρια στις ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Οι εικόνες που έρχονται από την Κερατέα, δείχνουν σπίτια να είναι τυλιγμένα στις φλόγες, κατοίκους να εγκαταλείπουν τις οικίες τους και εθελοντές να βοηθούν στην κατάσβεση, την ίδια ώρα που οι μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει το τοπίο.

Ανεξέλεγκτο εδώ και ώρες, το μέτωπο μεταφέρεται οπουδήποτε υπάρχει βλάστηση και οι φλόγες εισέβαλαν σε σπίτια, μερικά εκ των οποίων κάηκαν ολοσχερώς, όπως μεταφέρει ρεπόρτερ της ΕΡΤ.