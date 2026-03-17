Savannah Guthrie: Οι δύο κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες έχουν επικεντρωθεί οι ερευνητές για την απαγωγής της μητέρας της

Οι Αρχές που ερευνούν την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, επικεντρώνονται σε δύο σημαντικές ημερομηνίες πριν από την εξαφάνισή της, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν κρίσιμες πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της.

Η 84χρονη μητέρα της παρουσιάστριας, εξαφανίστηκε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου από την Αριζόνα, με τους ερευνητές να πιστεύουν ότι απήχθη με τη βία.

Από τότε, η αστυνομία της κομητείας Πίμα σε συνεργασία με το FBI ερευνά την γειτονιά όπου εθεάθη για τελευταία φορά, συλλέγοντας μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NewsNation στις 16 Μαρτίου, γείτονες ανέφεραν ότι οι Αρχές ζητούσαν συγκεκριμένα πλάνα από τις 11 και 24 Ιανουαρίου. Ωστόσο, η συγκέντρωση βίντεο ασφαλείας δεν είναι κάτι νέο για την υπόθεση.

Τον Φεβρουάριο, οι Αρχές ζήτησαν από χρήστες των καμερών Ring στην περιοχή, να τους δώσουν υλικό από συγκεκριμένες ημερομηνίες, ανάμεσά τους και μία 20 μέρες πριν την απαγωγή της.

Την ίδια περίοδο, η ανάλυση των πλάνων από το FBI έδειξε έναν μασκοφόρο και οπλισμένο άνδρα μπροστά στην είσοδο του σπιτιού της τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου.

Savannah Guthrie: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την μητέρα της

Η έρευνα για την εξαφάνιση της 84χρονης έχει μπει στην έβδομη εβδομάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ή πρόσωπα ενδιαφέροντος.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα έχει αποκλείσει ως ύποπτους τα μέλη της οικογένειας, δηλώνοντας στις 3 Μαρτίου ότι οι ερευνητές είναι πλέον πιο κοντά σε αποτελέσματα, έχοντας συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες και στοιχεία.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό και συνεχίζουν την ανάλυση DNA που συλλέχθηκε από το σπίτι της. Το αίμα που βρέθηκε στην εξωτερική βεράντα ταιριάζει με το DNA της, γεγονός που οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε κάποιον ύποπτο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η οικογένειά της συνεχίζει να παρακολουθεί στενά κάθε νέα εξέλιξη, ελπίζοντας ότι τα νέα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και τις έρευνες των Αρχών θα οδηγήσουν σύντομα στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί η οικογένεια της παρουσιάστριας Savannah Guthrie αύξησε την αμοιβή για τη αγνοούμενη μητέρα της