Savannah Guthrie: Επέστεψε στο «Today» για πρώτη φορά μετά την εξαφάνιση της μητέρας της

Η Savannah Guthrie επέστρεψε στο στούντιο του «Today», για πρώτη φορά μετά την εξαφάνιση της μητέρας της.

Η παρουσιάστρια επέστρεψε την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο στούντιο του «Today» για πρώτη φορά μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, πριν 33 ημέρες από το σπίτι της.

Εκπρόσωπος της εκπομπής δήλωσε στο PEOPLE ότι η Savannah Guthrie επισκέφτηκε σήμερα το πρωί το στούντιο για να βρίσκεται μαζί με τους συναδέλφους της και να τους ευχαριστήσει.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι σχεδιάζει να επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή, ενώ προς το παρόν παραμένει επικεντρωμένη στη στήριξη της οικογένειάς της και στην προσπάθεια να βρεθεί η μητέρα της.

Η γνωστή παρουσιάστρια επισκέφτηκε στις 2 Μαρτίου το σπίτι της μητέρας της στο Τουσόν της Αριζόνα μαζί με τη μικρότερη αδελφή της και τον σύζυγο της, αφήνοντας λουλούδια σε ένα μικρό μνημείο κοντά στο γραμματοκιβώτιο της μητέρας τους.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με τα λουλούδια, γράφοντας: «Νιώθουμε την αγάπη και τις προσευχές των γειτόνων μας, της κοινότητας του Τουσόν και από όλη τη χώρα παρακαλώ μην σταματήσετε να προσεύχεστε και να ελπίζετε μαζί μας. Φέρτε την σπίτι».

Η 84χρονη τελευταία φορά εθεάθη ζωντανή στις 31 Ιανουαρίου, μετά από δείπνο με την οικογένειά της. Αναφέρθηκε ως αγνοούμενη στις 1 Φεβρουαρίου, όταν δεν παρακολούθησε μία εκκλησιαστική λειτουργία.

Στη συνέχεια, η αστυνομία της κομητείας Πίμα και το FBI δημοσιοποίησαν πλάνα από την κάμερα της πόρτας της κατοικίας της, που δείχνουν έναν μασκοφόρο να προσεγγίζει το σπίτι τη νύχτα της απαγωγής.

Τέλος, ο σερίφης δήλωσε στις 3 Μαρτίου ότι οι αρχές «είναι σίγουρα πιο κοντά» στον εντοπισμό υπόπτου ή υπόπτων, προσθέτοντας ότι διαθέτουν «πολλά στοιχεία και πολλά ίχνη» και πως τώρα «είναι ώρα να προχωρήσουν στη δράση».

