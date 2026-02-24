Savannah Guthrie: Η οικογένεια της Nancy Guthrie προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια για την επιστροφή της

Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ειδήσεων Savannah Guthrie ανακοίνωσε ότι η οικογένειά της προσφέρει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της μητέρας της Nancy Guthrie, την 24η ημέρα της αναζήτησης της 84χρονης.

Κρατώντας τα δάκρυά της, η παρουσιάστρια του NBC εξέφρασε την οδύνη της για τη Nancy Guthrie, η οποία υποψιάζεται ότι έχει απαχθεί από το σπίτι της στο Tucson της Αριζόνα.

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της Nancy Guthrie

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε ένα θαύμα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι», είπε η παρουσιάστρια.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι μπορεί να έχει χαθεί, μπορεί να έχει ήδη φύγει, μπορεί να έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε την Τρίτη το πρωί, η Savannah Guthrie είπε ότι η οικογένειά της θα δωρίσει επίσης 500.000 δολάρια στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Savannah Guthrie: Η έρευνα για την απαγωγή της μητέρας της στρέφεται προς το Μεξικό

Συνέχισε: «Σας παρακαλώ, αν ακούσετε αυτό το μήνυμα, αν περιμένατε και δεν ήσασταν σίγουροι, ας είναι αυτό το σημάδι για να εμφανιστείτε. Πείτε ό,τι γνωρίζετε και βοηθήστε μας να φέρουμε την αγαπημένη μας μαμά στο σπίτι, ώστε να μπορέσουμε είτε να γιορτάσουμε μια λαμπρή, θαυματουργή επιστροφή στο σπίτι είτε να γιορτάσουμε την όμορφη, γενναία, θαρραλέα και ευγενή ζωή που έζησε».

Σε μια ανάρτηση στο X, το γραφείο του FBI στο Φοίνιξ δήλωσε ότι όποιος έχει «απλή γνώση» για την τύχη της γυναίκας πρέπει να επικοινωνήσει με τη γραμμή πληροφοριών του FBI στο 1-800-CALL-FBI.

Μέχρι τώρα, η αμοιβή ήταν 200.000 δολάρια - 100.000 δολάρια προσφέρθηκαν από το FBI και άλλα 100.000 δολάρια από το Tucson Crime Stoppers.

Η εξαφάνιση της Guthrie

Η Guthrie αναφέρθηκε ως αγνοούμενη γύρω στο μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου, αφού δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Pima δήλωσε ότι πιστεύει ότι «απήχθη από το σπίτι της παρά τη θέλησή της, πιθανώς στη μέση της νύχτας, και αυτό περιλαμβάνει πιθανή απαγωγή ή αρπαγή».

Η οικογένεια έχει κάνει αρκετές δημόσιες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή της και ζήτησε αποδείξεις ότι είναι ζωντανή. Η Nancy Guthrie έχει δυσκολία στο περπάτημα, έχει βηματοδότη και χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για καρδιακό πρόβλημα, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές έχουν δημοσιεύσει εικόνες του κύριου υπόπτου - ενός άνδρα που καταγράφηκε από την κάμερα της πόρτας της Nancy Guthrie.

Ο ίδιος ύποπτος φαίνεται να βρισκόταν στην μπροστινή πόρτα της Nancy Guthrie σε άλλη περίπτωση πριν εξαφανιστεί, σύμφωνα με πηγή των αρχών που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο CBS, συνεργάτη του BBC.

Υποτιθέμενες σημειώσεις για λύτρα που απαιτούσαν περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα έχουν σταλεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας σημείωσης της οποίας η προθεσμία έληξε στις 9 Φεβρουαρίου. Μια ψεύτικη σημείωση για λύτρα φέρεται να στάλθηκε από έναν 42χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια, ο οποίος έχει κατηγορηθεί.

Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει όλα τα μέλη της οικογένειας Guthrie ως πιθανούς υπόπτους, με τον σερίφη της κομητείας Pima, Chris Nanos, να δηλώνει προηγουμένως ότι «το να υπονοεί κανείς το αντίθετο δεν είναι μόνο λάθος, αλλά και σκληρό».

Με πληροφορίες από BBC