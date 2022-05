Σατανιστές ζητούν να κυματίσει η σημαία τους στο δημαρχείο της Βοστώνης

Μία σατανιστική ομάδα ζητά να κυματίσει η σημαία της στο δημαρχείο της Βοστώνης μετά από αντίστοιχη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που δικαιώνει αίτημα χριστιανικής ομάδας.

Το δικαστήριο πρόσφατα έκρινε ότι ο δήμος, μη επιτρέποντας σε μία Χριστιανική ομάδα να κυματίσει η δική της σημαία στο δημοτικό συγκρότημα, παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.

Η ομάδα The Satanic Temple που εδρεύει στο Σάλεμ την Τρίτη ανάρτησε ένα αντίγραφο του αιτήματός της να υψώσει μια σημαία για να σηματοδοτήσει αυτό που ονόμασε Σατανική Εβδομάδα Εκτίμησης, από τις 23 έως τις 29 Ιουλίου.

Η αίτηση που κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο τμήμα διαχείρισης ακινήτων της πόλης δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα είναι η σημαία ή τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η ομάδα The Satanic Temple έχει υποβάλει αντίστοιχα αιτήματα περί ελευθερία της θρησκείας σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης ομοσπονδιακής αγωγής, που υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή εναρκτήρια προσευχή του δημοτικού συμβουλίου της Βοστώνης στις δημόσιες συνεδριάσεις, είναι μεροληπτική και αντισυνταγματική.

Το γραφείο της δημάρχου της Βοστώνης,Michelle Wu, αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα της ομάδας. Αρκέστηκε να αναφέρει ότι επανεξετάζει την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ αξιολογεί επίσης το πρόγραμμα για την τελετή έπαρσης της σημαίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα τη Δευτέρα ότι η Βοστώνη έκανε διακρίσεις σε βάρος του ακτιβιστή Harold Shurtleff λόγω της «θρησκευτικής του άποψης», παρόλο που είχε εγκρίνει τακτικά άλλα αιτήματα για ύψωση σημαίας.

Το 2017, ο Harold Shurtleff και η ομάδα της εκστρατείας του Camp Constitution θέλησαν να αναρτήσουν ένα λευκό πανό με έναν κόκκινο σταυρό σε μπλε φόντο που ονομάζεται Χριστιανική σημαία για να τιμήσουν την Ημέρα Συντάγματος στις 17 Σεπτεμβρίου.

