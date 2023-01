Το σαρδόνιο χιούμορ ενός άγγλου βιβλιοπώλη της επαρχίας

Ένας Άγγλος βιβλιοπώλης, στην επαρχιακή πόλη Swindon, είχε την ιδέα να φτιάξει τη βιτρίνα του με δύο μόνο τίτλους. Το διαβόητο πλέον βιβλίο του Χάρι (το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μετωπική επίθεση στην βασιλική οικογένεια από την οποία προέρχεται) και ένα χαριτωμένο μπεστ σέλερ με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε την οικογένειά σας».

Σε σύντομο διάστημα, το tweet του βιβλιοπωλείου με την εν λόγω εικόνα έγινε viral, και χιλιάδες αντικρουόμενα σχόλια αναγράφηκαν.

Η αντίδραση του βιβλιοπώλη ήταν φλεγματική: «Έχει ενδιαφέρον σήμερα, πόσο διαφορετικά εξέλαβαν οι άνθρωποι αυτή την εικόνα. Άλλοι νόμισαν ότι υποστηρίζω τον Χάρι, άλλοι το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, δεν μού κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη...»

It's been interesting today how people have projected some very different meanings onto this picture.



Some have thought I'm supporting Harry, others think I'm doing the opposite.



I don't really have strong opinions either way, tbh. https://t.co/hrUzbUYZIv