Ρωσια: Νεκροί οι τζιχαντιστές που είχαν πιάσει ομήρους σωφρονιστικούς σε φυλακή

Οι ρωσικές αρχές σκότωσαν τους έξι φυλακισμένους τζιχαντιστές που κρατούσαν ομήρους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε κέντρο κράτησης στο Ροστόφ.

Οι έξι κρατούμενοι, φέροντας μαχαίρια και αυτοσχέδια όπλα κρατούσαν δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους ομήρους, σε κέντρο κράτησης στο Ροστόφ της Ρωσιας.

Prisoners have taken the guards hostage at the Rostov pre-trial detention center They look very determined... OMON has been dispatched to deal with the situation pic.twitter.com/7w0c0XKfG2

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι κρατούμενοι πόζαραν με κορδέλες και σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, ενώ φαίνονται και οι δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να είναι καλά στην υγεία τους.

Οι ρωσικές αρχές απέκλεισαν το σημείο, άνδρες των ειδικών δυνάμεων έφτασαν και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Οι τζιχαντιστές ζήτησαν ένα αυτοκίνητο, ελεύθερη διάβαση και άδεια να φύγουν από τη χώρα.

🇷🇺 Rostov region, Russia ❗

The criminals who took prison staff hostage escaped at night - they knocked out the window bars, rappelled from the 3rd and 4th floors, one of them fell and broke his arm. After leaving the cells, they sat in the pre-trial detention center, and then… https://t.co/nlllbwY7Xd pic.twitter.com/ZxFzuG8S4k