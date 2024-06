Ρωσία: Έξι φυλακισμένοι τζιχαντιστές κρατούν ομήρους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Κρατούμενοι σε ένα κέντρο κράτησης στη νότια περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας έχουν πιάσει ομήρους δύο υπαλλήλους, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία.

«Το κέντρο κράτησης λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Islamic State inmates have taken two prison officers hostage at a jail in the southern Russian city of Rostov, the prison services announced early Sunday.



Read more: https://t.co/zHwoiM3JUs pic.twitter.com/xK9fXJZF1s — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 16, 2024

Το Baza, ένα κανάλι στο Telegram με συνδέσμους με ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου, τόνισε ότι έξι από τους κρατούμενους εμπλέκονται στην ομηρεία των υπαλλήλων, είναι αρκετοί που έχουν ήδη καταδικαστεί για τρομοκρατία.

Οι άνδρες που έπιασαν ομήρους μέσα σε κέντρο κράτησης στη νότια περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας υποστηρίζουν ότι είναι υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους. O πρώην αρχηγός του ουκρανικού στρατού Αντόν Γκερασένκο ανέβασε βίντεο στο Χ, το οποίο φέρεται να είναι μέσα από τις φυλακές και δείχνει τους δύο ομήρους και τον έναν εκ των φυλακισμένων, με μία κορδέλα του Ισλαμικού Κράτους στο κεφάλι του.

Russian media report that in Russian Rostov, convicts have taken prison employees hostage.



The center of Rostov has been closed for traffic. Russian special services are approaching the prison.



Reportedly, several of the convicts were convicted for their connections with ISIS. pic.twitter.com/HqLlMbI8li — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 16, 2024

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι οι δράστες ζητούν ένα αυτοκίνητο και ελεύθερο πέρασμα για να διαφύγουν. Όπως αναφέρει οι φυλακισμένοι είναι έξι, έχουν πιάσει ομήρους δύο φύλακες και είναι οπλισμένοι με μαχαίρια και λεπίδες.

🚨Update on the ISIS terrorist hostage situation in Rostov:



⚡️The terrorists continue to hold prison guards hostage with knives. They are attempting to gain access to the prison's armoury.



⚡️Negotiations are underway.



⚡️The terrorists demand transport to leave the prison.… pic.twitter.com/0pIjPa0SH1 — Aussie Cossack (@aussiecossack) June 16, 2024

Με πληροφορίες από Reuters, Interfax, Moscow Times