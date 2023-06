Ρωσία: Πρώτη εμφάνιση Σόιγκου μετά την εξέγερση της Wagner

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά την εξέγερση της Wagner και του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος ζήτησε την αποπομπή του.

Όπως αναφέρεται σε ρωσικά ΜΜΕ ο Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφτηκε το αρχηγείο της ομάδας Zapad στην εμπόλεμη ζώνη στην Ουκρανία. Στα πλάνα, ο Σεργκέι Σοϊγκού επικοινωνεί με τον διοικητή της ομάδας Γεβγκένι Νικοφόροφ. Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας μετέδωσε σήμερα εικόνες από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος επιθεώρησε τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποτυχημένη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

Σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Russia 24, ο Σεργκέι Σοϊγκού, στόχος σφοδρής κριτικής του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέβη σε κέντρο διοίκησης των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και συσκέφθηκε με τους υπεύθυνους μίας από τις μονάδες.

Στη διάρκεια της σύσκεψης αυτής ο Σοϊγκού υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κυρίως «τη μεγάλη αποτελεσματικότητα του ρωσικού στρατού στον εντοπισμό και την καταστροφή» οπλικών συστημάτων και στρατιωτών «του εχθρού», διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

«Οι διοικητές της Δυτικής Ομάδας Δυνάμεων έχουν επιφορτιστεί με τη συνέχιση της ενεργού αναγνώρισης προκειμένου να αποκαλυφθούν εκ των προτέρων τα σχέδια του εχθρού και να αποτραπεί η εφαρμογή τους στη γραμμή επαφής», αναφέρει το δελτίο τύπου του ρωσικού υπουργείου Αμύνης, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Στις εικόνες που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ρώσος υπουργός φαίνεται να ακούει, με ήρεμο και σοβαρό ύφος, την αναφορά του στρατηγού Γεβγκένι Νικιφόροφ, επικεφαλής της δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας του ρωσικού στρατού, να μελετά γεωγραφικούς χάρτες αλλά και να επιθεωρεί με ελικόπτερο τις ρωσικές θέσεις.

Αναλυτές αναμένουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την κρίση της Wagner θα επιτεθεί με κάποιον τρόπο, είτε στρατιωτικά στην Ουκρανία, είτε σε όσους στο εσωτερικό της Ρωσίας δεν τον υποστήριξαν.

