Ρωσία: Τι θα κάνει ο Πούτιν στη συνέχεια και πώς θα κινηθούν Πριγκόζιν- Wagner

Μετά την εξέγερση της ομάδας Wagner που δεν έγινε ποτέ πραξικόπημα πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Ένα από αυτά είναι ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις στις οποίες θα προβεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την κατά τα φαινόμενα εκτόνωση της κατάστασης, αφού οι δυνάμεις της Wagner αποχωρούν.

Σύμφωνα με το ΒΒC οι ειδικοί επί των ρωσικών θεμάτων υποστηρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν βγαίνει ισχυρός, αλλά μάλλον «βαριά χτυπημένος». Μετά το διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως. Υπήρξε πάντως μια προηχογραφημένη συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή, η οποία φαίνεται να είχε καταχωρηθεί πριν από την εξέγερση της Wagner. Τα αντιτρομοκρατικά μέτρα ασφαλείας εξακολουθούν να ισχύουν στη Μόσχα, αλλά δεν είναι σαφές αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται καν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ορισμένοι αναμένουν ότι ο Πούτιν θα επιτεθεί με κάποιον τρόπο, είτε στρατιωτικά στην Ουκρανία, είτε σε όσους στο εσωτερικό της Ρωσίας δεν τον υποστήριξαν.

Έρχονται «εκκαθαρίσεις» από τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την Wagner

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής Ράντεκ Σικόρσκι δήλωσε στο BBC ότι ο Ρώσος ηγέτης «πιθανότατα θα εκκαθαρίσει όσους θεωρεί ότι αμφιταλαντεύονται», πράγμα που σημαίνει ότι το καθεστώς του θα γίνει «πιο αυταρχικό και πιο βίαιο ταυτόχρονα».

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν θα μετακομίσει στην Λευκορωσία, όπως αναφέρθηκε ήδη από χθες. Σύμφωνα ωστόσο με το CNN o Γεβγκένι Πριγκόζιν μπορεί να σκοτωθεί στη Λευκορωσία. Την άποψη αυτή εξέφρασε η πρώην επικεφαλής του γραφείου του CNN στη Μόσχα και ειδική στα ρωσικά θέματα, Τζιλ Ντόχερτι. «Ο Πούτιν δεν συγχωρεί τους προδότες. Ακόμα κι αν ο Πούτιν λέει: "Πριγκόζιν, πήγαινε στη Λευκορωσία", εξακολουθεί να είναι προδότης και νομίζω ότι ο Πούτιν δεν θα το συγχωρήσει ποτέ αυτό», είπε η ειδικός του CNN.

Τι πρόκειται να κάνει ο Πριγκόζιν και η Wagner στη Λευκορωσία;

Ο άνθρωπος πίσω από την εξέγερση, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, μπορεί να είναι ελεύθερος, αλλά αναλυτές επί θεμάτων της Ρωσίας δεν αναμένουν ότι θα εξαφανιστεί ήσυχα μέσα στη νύχτα. Οι παρατηρητές διερωτώνται πόσο έλεγχο θα μπορέσει να ασκήσει ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντερ Λουκασένκο στον Πριγκόζιν -αν όντως πάει στο Μινσκ- και, αν τον ακολουθήσουν οι δυνάμεις της Wagner, ποια απειλή μπορεί να αποτελέσουν για τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Πριν από αυτή την ένοπλη εξέγερση, δεκάδες χιλιάδες μισθοφόροι της Wagner έπαιζαν βασικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εντούτοις ο Γεβγκένι Πριγκόζιν και οι δυνάμεις του αντιστέκονται στις πιέσεις για την απορρόφησή τους από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Αλλά με τη βραχύβια εξέγερση να έχει τελειώσει - και τον Πριγκόζιν να κατευθύνεται τώρα προφανώς στην εξορία - πολλοί αναρωτιούνται τι θα κάνουν οι μαχητές του.

Οι κατηγορίες εναντίον όσων συμμετείχαν στην ανταρσία φαίνεται να έχουν αποσυρθεί. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν στρατεύματα της Wagner να εγκαταλείπουν την πόλη Ροστόφ, όπου είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές βάσεις. Ο κυβερνήτης του Βορονέζ, που βρίσκεται στα μισά της διαδρομής μεταξύ Ροστόφ και Μόσχας, δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις της μισθοφορικής ομάδας εγκαταλείπουν επίσης την περιοχή του.

#Russia #Wagner Yesterday's episode of shooting in the air by a PMC Wagner fighter in Rostov. pic.twitter.com/Gwnne47T5Q — National Independent (@NationalIndNews) June 25, 2023

Russian kids taking graduation pictures with Wagner fighters in Rostov during yesterday’s coup attempt by Prigozhin.



Something is seriously wrong in Russia pic.twitter.com/j51ApOJfd5 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2023

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν τώρα απλώς θα συνεργαστούν και θα ενσωματωθούν στον τακτικό ρωσικό στρατό ή ακόμη και αν οι στρατιώτες των τακτικών δυνάμεων της Ρωσίας θα υπηρετούν πλέον πρόθυμα στο πλευρό τους.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι μαχητές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Πριγκόζιν δυτικά, αν όντως πάει στη Λευκορωσία.

Πώς θα επηρεάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Η ομάδα Wagner έχει παράσχει μερικά από τα πιο επιτυχημένα στρατεύματα κρούσης που πολεμούν στην Ουκρανία. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η εξέγερση της Wagner δεν είχε καμία επίπτωση στην εκστρατεία της στην Ουκρανία μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ορισμένοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν εσωτερικές διαμάχες μεταξύ αντίπαλων μονάδων τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το τι είδους «μετασεισμοί» θα υπάρξουν στη Ρωσία μετά τα γεγονότα του Σαββάτου.

Στην Ουκρανία, εκτός από την ανησυχία για τον κίνδυνο να κλιμακώσει η Ρωσία την εμπλοκή της, οι στρατιωτικοί ηγέτες θα αναζητήσουν ευκαιρίες από την αστάθεια στην άλλη πλευρά των συνόρων. Ένας πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Μπιλ Τέιλορ, δήλωσε στο BBC ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε «καλή θέση» για να εκμεταλλευτούν τις τακτικές αδυναμίες που αποκαλύπτονται από την ξαφνική μετακίνηση των μαχητών της Wagner.

Τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι ΗΠΑ και άλλοι;

Ενώ η ανταρσία του Πριγκόζιν φάνηκε να αιφνιδιάζει το Κρεμλίνο, οι αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας φέρονται να είχαν ήδη εντοπίσει ενδείξεις ότι σχεδίαζε να δράσει και επίσης φέρονται να είχαν ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν ότι ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας συγκέντρωσε όπλα, πυρομαχικά και άλλο εξοπλισμό κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, μετέδωσε το CNN. Οι επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών παρακολουθούσαν την επιδείνωση της σχέσης μεταξύ του Πριγκόζιν και των Ρώσων αξιωματούχων για μήνες και οι μυστικές υπηρεσίες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ήταν ένα σημάδι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πήγαινε άσχημα για την Ρωσία.

Τι πιστεύει ο ρωσικός λαός;

Η ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν προς το έθνος, καθώς η κρίση βρισκόταν σε εξέλιξη θεωρείται ένδειξη του πόσο σοβαρά έβλεπε την απειλή, καθώς και της ανάγκης του να επιβληθεί στο ρωσικό κοινό.

«Πολλοί στην ρωσική ελίτ θα κατηγορήσουν προσωπικά τον Πούτιν για το γεγονός ότι όλα πήγαν τόσο μακριά και ότι δεν υπήρξε εγκαίρως η κατάλληλη αντίδραση από τον πρόεδρο», έγραψε στο Telegram μια κορυφαία αναλύτρια της Ρωσίας, η Τατιάνα Στανόβαγια. «Ως εκ τούτου, όλη αυτή η ιστορία είναι επίσης ένα πλήγμα για τις θέσεις του Πούτιν».

Τέλος αναφέρεται πως οι ελιτ της Ρωσίας ανησυχούσαν από το θέαμα των πολιτών που χειροκροτούσαν τις μονάδες της Wagner στην πόλη Ροστόφ. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι κάτοικοι φαίνεται ότι είχαν σπεύσει να εγκαταλείψουν την πόλη με τρένο το Σάββατο μετά την άφιξη της Wagner.

In opposition to Putin, the Russian people are out on the streets of Rostov, chanting:



“Wagner, Wagner, Wagner”



This is far from over… pic.twitter.com/MN2bilRUXG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Με πληροφορίες από BBC