CNN: «O Γεβγκένι Πριγκόζιν μπορεί να δολοφονηθεί στη Λευκορωσία»

Το μέλλον του Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι πλέον ένα από τα βασικά ερωτήματα μετά την λήξη συναγερμού όσον αφορά στην κρίση στη Ρωσία με την ένοπλη εξέγερση της Wagner.

O επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν θα μετακομίσει στην Λευκορωσία, όπως αναφέρθηκε ήδη από χθες. Σύμφωνα ωστόσο με το CNN o Γεβγκένι Πριγκόζιν μπορεί να σκοτωθεί στη Λευκορωσία.

Την άποψη αυτή εξέφρασε η πρώην επικεφαλής του γραφείου του CNN στη Μόσχα και ειδική στα ρωσικά θέματα, Τζιλ Ντόχερτι. «Ο Πούτιν δεν συγχωρεί τους προδότες. Ακόμα κι αν ο Πούτιν λέει: "Πριγκόζιν, πήγαινε στη Λευκορωσία", εξακολουθεί να είναι προδότης και νομίζω ότι ο Πούτιν δεν θα το συγχωρήσει ποτέ αυτό», είπε η ειδικός του CNN.

Σύμφωνα με την ίδια μπορεί να δούμε τον Πριγκόζιν «σκοτωμένο στη Λευκορωσία», αλλά αυτό είναι ένα περίπλοκο δίλημμα για τη Μόσχα, γιατί όσο ο Πριγκόζιν «έχει κάποια υποστήριξη, είναι απειλή όπου κι αν βρίσκεται».

«Αν ήμουν στη θέση του Πούτιν, θα ανησυχούσα για αυτούς τους ανθρώπους στους δρόμους του Ροστόφ που επευφημούν τους μαχητές της Wagner καθώς φεύγουν. Γιατί οι μέσοι Ρώσοι στους δρόμους ζητωκραυγάζουν για ανθρώπους που μόλις προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα;» ανέφερε Τζιλ Ντόχερτι. «Αυτό σημαίνει ότι ίσως τους υποστηρίζουν ή τους συμπαθούν. Ό,τι κι αν συμβαίνει, είναι πραγματικά άσχημα νέα για τον Πούτιν».

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου, η υπηρεσία Τύπου του προέδρου της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι ο Αλεξάντρ Λουκασένκο είχε συνομιλίες με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, και εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση να σταματήσει η μετακίνηση των μαχητών της Wagner στο έδαφος της Ρωσίας.

