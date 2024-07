Ρωσία: Οι φωτιές έχουν κάψει πάνω από 10 εκατ. στρέμματα

Πάνω από δέκα εκατομμύρια στρέμματα δασών καίγονται από φωτιές στη Ρωσία, όπου ακόμη πιο αχανείς περιοχές απ’ ό,τι προηγούμενες χρονιές έχουν καεί ήδη, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της χώρας, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Γιγαντιαίες δασικές πυρκαγιές ρημάζουν κάθε χρόνο πελώριες δασικές εκτάσεις στη Ρωσία, συχνά σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, απειλούν ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις και κατοικημένες ζώνες.

«Έχουμε σήμερα πάνω από 500 εστίες φωτιάς σε δάση της χώρας, σε επιφάνεια μεγαλύτερη από δέκα εκατομμύρια στρέμματα», δήλωσε ο υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά.

Από την αρχή της χρονιάς, «έχουμε καταγράψει σχεδόν 6.000 εστίες πυρκαγιών από φυσικά αίτια σε επιφάνεια 35 και πλέον εκατομμυρίων στρεμμάτων», συνέχισε.

🔴⚠️🔥🇷🇺The situation of #Siberia #wildfires is getting worse: fires are quickly increasing in size and number, especially in the #Arctic: this #Sentinel2 📸of July 10 shows an #ArcticFire burning more than 500km2 at 69.5° latitude, with multiple #pyrocumulous #ClimateEmergency pic.twitter.com/EqKIjlcZT7