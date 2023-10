Ρωσία: Διαδηλωτές εισέβαλαν σε αεροδρόμιο ενώ αναμενόταν πτήση από το Ισραήλ

Διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα της Ρωσίας την ώρα που επρόκειτο να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος από το Ισραήλ.

Πολλοί άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού, ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης, αναφέρουν πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, στιγμιότυπα από τη δράση των διαδηλωτών κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο.

Σε ένα απ’ αυτά τα βίντεο ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στο φτερό ενός αεροπλάνου της ρωσικής εταιρείας Red Wings. Πολλοί από τους διαδηλωτές, προτού να μπουν στον τερματικό σταθμό, επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας ανάμεσά τους Ισραηλινούς πολίτες. Ένας από αυτούς διακρίνεται σε ένα βίντεο να κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα «Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν» ενώ άλλοι φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ».

Rioters are still attempting to find a way onto the RedWings Flight from Israel on the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan, while continuing to shout “Allahu Akbar” and raising the Palestinian Flag near the Plane. pic.twitter.com/HXne4NRzTj