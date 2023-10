Save the children: Σχεδόν 3.200 παιδιά έχουν ήδη σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας

Ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ξεπέρασε τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019.

Η ανθρωπιστική οργάνωση «Save the Children» καλεί σε κατάπαυση του πυρός μετά τις πληροφορίες πωςά έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από τις διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση δήλωσε σήμερα πως «τα παιδιά αποτελούν περισσότερο από το 40% των 7.703 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα και περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των θανάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ. Επίσης, άλλα 1.000 παιδιά δηλώνονται αγνοούμενα στη Γάζα. Πιθανόν να είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των νεκρών παιδιών είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος».

Η οργάνωση συμπλήρωσε πως ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει ξεπεράσει τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν στις ζώνες συγκρούσεων του κόσμου από το 2019. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της οργάνωσης, Τζέισον Λι ζήτησε κατάπαυση του πυρός, λέγοντας πως «ο θάνατος ενός παιδιού είναι από μόνο του κάτι πολύ σοβαρό, ωστόσο, εδώ, η κατάσταση έχει πάρει επικές διαστάσεις. Η κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τους ανθρώπους πάνω από την πολιτική. Κάθε μέρα που περνάει με συζητήσεις, αφήνει πίσω της παιδιά σκοτωμένα και τραυματισμένα. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, ειδικά όταν αναζητούν ασφάλεια σε σχολεία και νοσοκομεία».

3,195 children killed in #Gaza in just three weeks has surpassed the annual number of children killed across the world's conflict zones since 2019. We are calling for an immediate ceasefire. pic.twitter.com/vrEQ846tPB