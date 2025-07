«Rosebud»: Πωλήθηκε για 14,75 εκατ. δολάρια το εμβληματικό έλκηθρο της ταινίας «Πολίτης Κέιν»

Το εμβληματικό έλκηθρο από την ταινία «Πολίτης Κέιν» του Όρσον Γουέλς πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 14,75 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 13,6 εκατ. ευρώ), καθιστώντας το το δεύτερο πιο ακριβό κινηματογραφικό ενθύμιο που έχει πουληθεί ποτέ.

Την πρώτη θέση εξακολουθούν να διατηρούν οι ρουμπινένιες γόβες από τον «Μάγο του Οζ» (1939), οι οποίες πωλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 για 32,5 εκατ. δολάρια.

Ο αγοραστής του έλκηθρου παραμένει άγνωστος, αλλά πωλητής ήταν ο σκηνοθέτης Τζο Ντάντε, ο οποίος το απέκτησε το 1984 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Explorers» στα στούντιο της Paramount – εκεί όπου παλαιότερα βρισκόταν η RKO Pictures.

«Ένα μέλος του συνεργείου, που ήξερε ότι ήμουν λάτρης του παλιού σινεμά, μου έφερε ένα ξύλινο αντικείμενο και μου είπε: “Πετάνε όλα αυτά. Ίσως σε ενδιαφέρει.”», θυμάται ο Ντάντε. «Δεν είμαι βέβαιος ότι ήξερε τι ήταν το έλκηθρο, αλλά προφανώς κάτι του θύμισε».

Το έλκηθρο είναι κατασκευασμένο κυρίως από ξύλο πεύκου, φέρει την αρχική του βαφή και εμφανίζει φθορές, ενώ κάποιες μεταλλικές ράγες λείπουν – πιθανώς είχαν δοθεί στη διάρκεια του πολέμου για ανακύκλωση μετάλλων.

«Είχα την τιμή να φυλάσσω αυτό το κομμάτι κινηματογραφικής ιστορίας για δεκαετίες», ανέφερε ο Ντάντε σε ανακοίνωσή του μέσω του οίκου δημοπρασιών Heritage. «Το να δω το “Rosebud” να αλλάζει χέρια – και να γράφει ιστορία – είναι ταυτόχρονα συγκινητικό και απίστευτο. Είναι απόδειξη της διαχρονικής δύναμης της αφήγησης».

Sold for $14,750,000.



Long thought lost, this original “Rosebud” sled from Citizen Kane is one of only three known to survive and was miraculously saved from disposal by director Joe Dante in 1984 while filming on the former RKO lot.



Dante, the acclaimed director of Gremlins… pic.twitter.com/MUkZoEV06O