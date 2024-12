Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Η σύζυγός του διαφημίζει προϊόντα κι εκείνος κάνει πίσω ντους

Η σύζυγος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποφάσισε να διαφημίσει τα νέα προϊόντα της εταιρείας της, χρησιμοποιώντας ως «εύρημα» τον ίδιο τον επόμενο υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, που φαίνεται στο φόντο να απολαμβάνει γυμνός το ντους του.

Η Σέριλ Χάινς μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media προωθεί τη νέα σειρά προϊόντων ομορφιάς της εταιρείας της. Μόνο που στο βίντεο, φαίνεται πίσω ένας άνδρας να κάνει ντους και να λούζει τα μαλλιά του. Δεν είναι άλλος από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον σύζυγο της 59χρονης ηθοποιού που έχει ορισθεί ως ο υπουργός Υγείας της νέας κυβέρνησης Τραμπ.

«Όχι, δεν μπορείς να κάνεις ντους. Κάνω ένα βίντεο», ακούγεται να λέει η Χάινς στον σύζυγό της. «Όχι, όχι. Κάνω… πρέπει να μου δώσεις ένα λεπτό. Κάνω ένα βίντεο για την εταιρεία Hines + Young. Αγάπη μου».

Look at how much fun @CherylHines is having with her husband @RobertKennedyJr.



This is a strong & happy marriage, what the media put these two through is unforgivable, but they came out stronger & more in love. pic.twitter.com/cWVrA9a6hG