Νέοι πυροβολισμοί σε σταθμό μετρό στις Βρυξέλλες σε ένα 24ωρο

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε μπροστά από σταθμό μετρό στις Βρυξέλλες.

Είναι ο ίδιος σταθμός μετρό όπου δύο ένοπλοι πυροβόλησαν χθες το πρωί.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων, ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING:



A second shooting has taken place in front of the same metro station in Brussels where 2 masked men fired AK47s yesterday morning.



This time, a man was shot in the leg and was left in critical condition due to blood loss. pic.twitter.com/upyoTGb88H