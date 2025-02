Βρυξέλλες: Ένοπλους στο μετρό αναζητά η βελγική αστυνομία

Η βελγική αστυνομία αναζητά ένοπλους μετά από πυροβολισμούς σε έναν από τους σταθμούς του μετρό της πρωτεύουσας.

Πλάνα CCTV δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να φορούν μπαλακλάβες και να φέρουν όπλα Καλάσνικοφ στην είσοδο του σταθμού Clemenceau στις Βρυξέλλες νωρίς την Τετάρτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος brusselstimes.com, πι γραμμές του μετρό και του τραμ κοντά στο σταθμό Brussels-Midi έχουν διακοπεί λόγω πυροβολισμών, το πρωί της Τετάρτης.

Η αστυνομία διέταξε το κλείσιμο ορισμένων τμημάτων των γραμμών 4 και 10 του τραμ και των γραμμών 2 και 6 του μετρό στις 06:30 το πρωί της Τετάρτης, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία δημόσιων μεταφορών. Η αναστάτωση προκλήθηκε επειδή η αστυνομία αναζητά τους δράστες πυροβολισμών που σημειώθηκαν μπροστά από το σταθμό του μετρό Clémenceau στις 06:15.

