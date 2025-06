Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η συγκινητική ανάρτηση του για τη Γιορτή του Πατέρα

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε στα social media ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Παρότι έχουμε συνηθίσει την Κέιτ Μίντλετον να φωτογραφίζει και να μοιράζεται στιγμιότυπα από διάφορες οικογενειακές τους στιγμές, σήμερα πρίγκιπας ο Ουίλιαμ, τίμησε τη Γιορτή του Πατέρα δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες με τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό του με την Κέιτ Μίντλετον στην πλατφόρμα Χ, δύο φωτογραφίες όπου ποζάρει με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σαρλότ και τον πρίγκιπα Λιούις.

Οι τέσσερις τους ποζάρουν στον φακό κάνοντας το «πριν και το μετά» στις δύο φωτογραφίες, καθώς το πρώτο στιγμιότυπο απαθανατίζει τα παιδιά να είναι ξαπλωμένα επάνω στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ενώ όλοι βρίσκονται στο έδαφος και γελούν.

«Χαρούμενη Μέρα του Πατέρα, μπαμπά! (πριν και μετά!), (σε αγαπάμε!) G, C & L», σημειώνουν στη λεζάντα της φωτογραφίας, καθώς όπως φαίνεται αυτό ήταν το δικό τους μήνυμα για τον πατέρα τους.

Happy Father’s Day, Papa (before and after!) We love you! G, C & L 💖



📸 Josh Shinner pic.twitter.com/elSVlgcyWQ