Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα εν μέσω της ρήξης με τον πρίγκιπα Χάρι

Τις ευχές του για την Γιορτή του Πατέρα, έστειλε με τον δικό του τρόπο και ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στη δημοσιοποίηση δύο φωτογραφιών ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα, στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας στην πλατφόρμα Χ.

Αν και αρκετοί θα περίμεναν ο Βρετανός μονάρχης να αναρτούσε φωτογραφία με τους δύο γιους του, πρίγκιπα Χάρι και πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο ίδιος δημοσιοποίησε δύο φωτογραφίες από τον δικό του πατέρα, αλλά και τον πατέρα της βασίλισσας Καμίλα.

Συγκεκριμένα στην πρώτη φωτογραφία, απαθανατίζεται ο ίδιος και η πριγκίπισσα Άννα σε νεαρή ηλικία, να τους σπρώχνει στην κούνια ο πατέρας τους, πρίγκιπας Φίλιππος.

To all Dads everywhere, we wish you a happy Father’s Day today. pic.twitter.com/pqIK97NqlW