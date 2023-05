Πόσο χρονών ήταν 14 διάσημοι πλούσιοι όταν έγιναν δισεκατομμυριούχοι;

Όταν ο Μπιλ Γκέιτς έγινε δισεκατομμυριούχος το 1987 στα 31 του, ήταν ο νεότερος άνθρωπος που μπήκε ποτέ στο κλαμπ. Το 2008, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πήρε αυτόν τον τίτλο, όταν έγινε δισεκατομμυριούχος στα 23 του.

Ωστόσο δεν γνώρισαν όλοι οι -σήμερα- ζάπλουτοι επιχειρηματίες τέτοια επιτυχία σε τόσο νεαρή ηλικία: Ο Λάρι Έλισον ήταν 42 ετών όταν έβγαλε το πρώτο του εκατομμύριο και 49 όταν η περιουσία του έφτασε να μετρά δισεκατομμύρια.

Την ίδια στιγμή, ο Γουόρεν Μπάφετ, CEO της Berkshire Hathaway έγινε αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος το 1986 σε ηλικία 56 ετών, ενώ λίγο μικρότερος ο Τζορτζ Λούκας, τα κατάφερε το 1996 στα 52 του.

Αν και «εγκέφαλος» δύο εκ των πιο γνωστών κινηματογραφικών franchise, ο διάσημος σκηνοθέτης και παραγωγός έβγαλε τα περισσότερα από τα χρήματά του, πουλώντας το στούντιο παραγωγής του Lucasfilm στη Disney έναντι 4,05 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές το 2012.

Age when they became billionaires:



🇺🇸 Mark Zuckerberg: 23

🇺🇸 Evan Spiegel: 25

🇺🇸 Larry Page: 30

🇺🇸 Sergey Brin: 31

🇺🇸 Bill Gates: 31

🇧🇧 Rihanna: 33

🇺🇸 Tiger Woods: 33

🇺🇸 Jeff Bezos: 35

🇺🇸 LeBron James: 37

🇺🇸 Steve Ballmer: 38

🇬🇧 J.K. Rowling: 38

🇺🇸 Mark Cuban: 40

🇺🇸 Elon…