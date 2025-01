Politico: Ο Φειδίας Παναγιώτου είναι ο άνθρωπος του Έλον Μασκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε στο X ένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου, τον 24χρονο Κύπριο ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος υποστήριζε ότι ήταν καιρός να σταματήσει η βοήθεια προς την Ουκρανία ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά κοντινά πλάνα του προς την κάμερα - που θα ήταν μουσική στα αυτιά του Πούτιν - ο παθιασμένος influencer του YouTube Φειδίας Παναγιώτου είπε ότι είναι «τρελό και απάνθρωπο» από τους Ευρωπαίους πολιτικούς να συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Κίεβο όταν αυτό δεν θα κέρδιζε ποτέ στο πεδίο της μάχης. Πρόκειται, φυσικά, για ένα θέμα που είναι γνωστό ότι βρίσκεται κοντά στην καρδιά του Μασκ. Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας έχει επικρίνει έντονα τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και, από τα τέλη του 2022, έχει έρθει σε επαφή με τον Πούτιν.

Αλλά πώς αναγνώρισε ο Μασκ στον Παναγιώτου ένα μυαλό με το οποίο συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις; Η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο οποίος είναι τώρα έτοιμος να γίνει ανώτερος αξιωματούχος στην επερχόμενη κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και ενός σχετικά άγνωστου νεόκοπου «πολιτικού» της ΕΕ γεννά το ερώτημα: Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο;

Επί αρκετούς μήνες, ο Φειδίας Παναγιώτου, που τότε ήταν απλά ένας 22χρονος Ιnfluencer και superfan του Έλον Μασκ, περίμενε μπροστά από τα πρώην κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο για να κάνει απλά μία αγκαλιά τον μεγιστάνα.

Elon Musk finally said YES @elonmusk #HugMeElon #HugFidias pic.twitter.com/vwWI6gI0yw

Όταν εν τέλει συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX τον Ιανουάριο του 2023, ο Κύπριος έκλαψε από χαρά, πριν οι δυο τους μοιραστούν μια κάπως αμήχανη αγκαλιά, αναφέρει το Politico. «Λες πράγματα πολύ απλά, αλλά είσαι αυτού του είδους ο περίεργος τύπος», είπε στον Έλον Μασκ ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο.

Ο πλέον Ευρωβουλευτής, ο οποίος εξελέγη χωρίς καμία πολιτική εμπειρία, έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν πολιτικό που δεν γνωρίζει τίποτα και μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιηγηθούν στα εσωτερικά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ χάρη στα βίντεο του. Η πολιτική του τοποθέτηση παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Αφού εξελέγη βουλευτής, ρώτησε τους οπαδούς του αν θα έπρεπε να ενταχθεί στους Πράσινους, οι οποίοι είναι πολιτικά αριστερά του κέντρου. Πιο πρόσφατα συντάχθηκε με τον Άντριου Τέιτ, έναν ακροδεξιό influencer που υποστηρίζει μισογυνιστικές απόψεις στο podcast του, συνεχίζει το Politico. Ολοένα και περισσότερο, ο Φειδίας Παναγιώτου παίρνει θέσεις που απηχούν ή ταιριάζουν με τις απόψεις του Έλον Μασκ, αποτελώντας έναν από τους στενότερους συμμάχους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Έλον Μασκ αναδημοσιεύει συχνά τα βίντεο του Παναγιώτου στους 211 εκατομμύρια οπαδούς του στην πλατφόρμα X.

Ο Φειδίας Παναγιώτου αμφισβήτησε κατά πόσο ο διορισμός της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ήταν δημοκρατικός, σημειώνοντας ότι η συμφωνία έγινε πίσω από κλειστές πόρτες και όχι με ψηφοφορία των πολιτών της ΕΕ. «Είναι μια παράξενα δημόσια σχέση», δήλωσε στο Politico ο Jesús Minchón, σύμβουλος του Φειδία. «Από μία αγκαλιά τους στις αρχές του 2023, οι δύο τους διατηρούν μια σχέση που βασίζεται αποκλειστικά σε αλληλεπιδράσεις στα social media, με αποτέλεσμα ο Έλον Μασκ να έχει βρει έναν άνθρωπο που θα επηρεάζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε να προωθείται η ατζέντα του μεγιστάνα», γράφει το Politico.

«Ο Έλον Μασκ έκανε πολλές νέες καινοτομίες στον κόσμο, και ο κόσμος είναι καλύτερος εξαιτίας του, η Tesla και η SpaceX και όλα αυτά τα πράγματα. Και ελπίζουμε επίσης να φέρουμε κάποια καινοτομία, καινοτόμες ιδέες, στο κοινοβούλιο», δήλωσε ο Φειδίας στο ίδιο μέσο. Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδιά του για τη μελλοντική τους σχέση, είπε: «Δεν απαιτώ τίποτα, αφήνω τη συνεργασία να γίνει φυσικά».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Έλον Μασκ έχει κάνει παρεμβάσεις με μια ακροδεξιά, αντιμεταναστευτική ατζέντα τόσο στη γερμανική όσο και στη βρετανική πολιτική, υποστηρίζοντας ανοιχτά το ακροδεξιό κόμμα AfD για τη Γερμανία ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Μασκ σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά οι Βρυξέλλες εξαπολύουν προειδοποιητικές βολές για την προσπάθεια του νέου συνδιευθυντή του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ να παρέμβει στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Σύμφωνα με το Politico, ο Φειδίας Παναγιώτου μέσα στο Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε την ατζέντα του Έλον Μασκ εφόσον ο μεγιστάνας επηρεάζεται άμεσα από τη νομοθεσία για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και τους κανόνες που έχει περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο στα social media. Ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες, και συγκεκριμένα η X, αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση – συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων του Έλον Μασκ – έχει γίνει βασικό πεδίο μάχης για την επιβολή της Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) και ο δισεκατομμυριούχος έχει κατηγορήσει την Επιτροπή ότι ασκεί λογοκρισία μέσω του κανονισμού.

Ο Φειδίας Παναγιώτου επανέλαβε πρόσφατα τα επιχειρήματα του Έλον Μασκ σε ένα βίντεο με τίτλο «η ελευθερία του λόγου δέχεται επίθεση», το οποίο ο μεγιστάνας στη συνέχεια αναδημοσίευσε, χαιρετίζοντας τον Φειδία ως «φοβερό» και λέγοντας ότι τα σχόλια προέρχονται «από ένα μέλος του κοινοβουλίου της ΕΕ»! «Μερικές φορές εδώ στην Ευρώπη λογοκρίνουμε κάποιες φωνές που δεν μας αρέσουν απλά και μόνο χαρακτηρίζοντάς τες παραπληροφόρηση», δήλωσε ο ευρωβουλευτής κατά τη διάρκεια συζήτησης για την παραπληροφόρηση στα social media.

«Ο Παναγιώτου δεν είναι μόνο φερέφωνο του Μασκ, αλλά έχει επίσης εμπνευστεί από το στυλ ηγεσίας του», σχολιάζει ακόμα το Politico. Ο ευρωβουλευτής πρόσφατα έκανε έκκληση να μειωθεί το προσωπικό της ΕΕ κατά 80%, μια ιδέα που είπε ότι πήρε από την ανατρεπτική εξαγορά της X από τον Έλον Μασκ, για να αναγκάσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να γίνουν πιο αποτελεσματικά. «Όταν έχεις τόσους πολλούς εργαζόμενους που εργάζονται με στόχο τη ρύθμιση, καταλήγεις σε τόση γραφειοκρατία που σταματά την καινοτομία», δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου. Αυτή η τοποθέτηση του 24χρονου θυμίζει έντονα τις κινήσεις του Έλον Μασκ που συχνά προχωρά σε μαζικές απολύσεις των εργαζομένων του, δημιουργώντας παγκόσμια προβλήματα ανεργίας.

How @elonmusk Influenced Me to Run for the Elections pic.twitter.com/L9pzUt4Y4Y