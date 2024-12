Έλον Μασκ: Δημοσίευσε πάλι βίντεο του Φειδία στο οποίο τα έβαλε με το «αντιδημοκρατικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε σήμερα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, άλλο ένα βίντεο του Φειδία Παναγιώτου στους 207 εκατομμύρια ακολούθους του στο X, δείχνοντας για άλλη μία φορά την μεγάλή αδυναμία που έχει στον κύπριο influencer και ευρωβουλευτή.

Αυτή τη φορά, ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX, μεταξύ άλλων, δεν έκανε κανένα συμπληρωματικό σχόλιο, αλλά απλά κοινοποιήσε το βίντεο του Φειδία Παναγιώτου στον προσωπικό του λογαριασμό.

Στο κλιπ των 90 δευτερολέπτων, ο 24χρονος ευρωβουλευτής καταπιάνεται κυρίως με το πόστο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η εκλογή του δεν γίνεται δημοκρατικά, κάτι που δεν συμβαδίζει με την σημασία που δίνει η ΕΕ στους δημοκρατικούς θεσμούς.

«Αντί να εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται πίσω από κλειστές πόρτες, από τους ηγέτες των 27 κρατών - μελών», ακούγεται να λέει ο Φειδίας Παναγιώτου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση όταν αναφέρεται στις «κλειστές πόρτες».

DEMOCRACY? The EU doesn’t trust the European people enough to let them vote for their leaders. In their view, the people (half of whom have IQs less than 100) don’t know what is good for them. pic.twitter.com/xKheIWGwLi