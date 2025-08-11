Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Ισοπεδωμένα κτίρια και σωροί από συντρίμμια άφησε πίσω του ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε την πόλη Σιντιργκί, στην περιοχή Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί, αν και δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια τριώροφου κτιρίου.

Ο δήμαρχος Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, επιβεβαίωσε ότι έξι άτομα βρίσκονταν στο κτίριο κατά την κατάρρευση, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε πως μια 81χρονη γυναίκα απεβίωσε λίγη ώρα μετά την ανάσυρσή της.

DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), 16 κτίρια κατέρρευσαν, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ κατέρρευσαν και δύο μιναρέδες τζαμιών. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα και η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Κωνσταντινούπολη, 200 χιλιόμετρα μακριά.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες αποκατάστασης και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους πληγέντες, προσθέτοντας: «Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφή».

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – από τη Λέσβο και τη Χίο έως τα βόρεια Δωδεκάνησα και την Αλεξανδρούπολη. Η Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο ανέφερε πως δεν καταγράφηκαν ζημιές.

Video captures the initial moments of the 6.1 magnitude earthquake in Turkey.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/rPy030umBD — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 10, 2025

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι το ρήγμα δεν ανήκει στη στενή ζώνη της Ανατολίας και δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο, καθώς πρόκειται για μικρή τεκτονική δομή.

Η Τουρκία βρίσκεται στη συμβολή τριών μεγάλων τεκτονικών πλακών και εμφανίζει συχνή σεισμική δραστηριότητα. Τον Φεβρουάριο του 2023, σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Τουρκία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους, ενώ άλλοι 5.000 σκοτώθηκαν στη γειτονική Συρία.



