«Να φύγουν άμεσα οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον» ζητά ο Τραμπ

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Να φύγουν άμεσα οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον» ζητά ο Τραμπ
Οι άστεγοι στο στόχαστρο Τραμπ / Φωτογραφία: EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι άστεγοι πρέπει να «μετακομίσουν» από την Ουάσινγκτον, δεσμευόμενος να αντιμετωπίσει το έγκλημα στην πόλη, ενώ η δήμαρχος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου που παρομοίασε την πρωτεύουσα με τη Βαγδάτη.

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», έγραψε την Κυριακή σε ανάρτηση, ακυρώνοντας παράλληλα προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για τη Δευτέρα, η οποία θα παρουσίαζε το σχέδιό του για μια «ασφαλέστερη και πιο όμορφη από ποτέ» πόλη.

Η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ, Δημοκρατική, απάντησε: «Δεν βιώνουμε αύξηση της εγκληματικότητας».

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που διευκολύνει τη σύλληψη αστέγων, ενώ την περασμένη εβδομάδα διέταξε τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να αναπτυχθούν στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

«Οι άστεγοι πρέπει να μετακομίσουν ΑΜΕΣΩΣ», επανέλαβε την Κυριακή στο Truth Social, προσθέτοντας: «Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να μετακομίσετε - θα σας βάλουμε στη φυλακή εκεί που ανήκετε».

Συνοδεύοντας τις δηλώσεις του με φωτογραφίες από σκηνές και σκουπίδια, υπογράμμισε: «Δεν θα υπάρξει “Κύριε Καλέ”. Θέλουμε την Πρωτεύουσά μας ΠΙΣΩ».

Αν και οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς, ο Τραμπ είχε προτείνει το 2022 τη μεταφορά αστέγων σε «υψηλής ποιότητας» σκηνές σε φθηνή γη εκτός πόλεων, με παροχή τουαλετών και ιατρικής φροντίδας.

Την Παρασκευή, διέταξε την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων - συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Πάρκων των ΗΠΑ, της DEA, του FBI και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Επιθεωρητών - για να αντιμετωπιστεί, όπως είπε, η «εντελώς εκτός ελέγχου» εγκληματικότητα. Έως και 450 ομοσπονδιακοί αξιωματικοί αναπτύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την επίθεση σε έναν 19χρονο πρώην υπάλληλο του yπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (Doge) κατά τη διάρκεια φερόμενης απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ σχολίασε το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του αιμόφυρτου θύματος.

Η Μπάουζερ, μιλώντας στο MSNBC, παραδέχθηκε ότι το 2023 υπήρξε «τρομερή αύξηση της εγκληματικότητας», αλλά τόνισε πως «τα τελευταία δύο χρόνια μειώσαμε τα βίαια εγκλήματα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών».

Επέκρινε επίσης τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, για τη δήλωσή του ότι η πρωτεύουσα είναι «πιο βίαιη από τη Βαγδάτη», χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολική και ψευδή».

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον παραμένει υψηλό σε σχέση με άλλες πόλεις των ΗΠΑ –με 98 δολοφονίες φέτος–, ομοσπονδιακά στοιχεία δείχνουν ότι συνολικά τα βίαια εγκλήματα (συμπεριλαμβανομένων κλοπών αυτοκινήτων, επιθέσεων και ληστειών) ήταν πέρυσι τα χαμηλότερα των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για την αντιμετώπιση «του εγκλήματος, των δολοφονιών και του θανάτου» στην πόλη, καθώς και για τη «φυσική ανακαίνισή» της. Περιέγραψε τη Μπάουζερ ως «ένα καλό άτομο που προσπάθησε», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η πόλη «γίνεται πιο βρώμικη και λιγότερο ελκυστική».

Σύμφωνα με την οργάνωση Community Partnership, η Ουάσινγκτον - με πληθυσμό 700.000 κατοίκων - φιλοξενεί περίπου 3.782 άστεγους κάθε βράδυ, εκ των οποίων οι 800 βρίσκονται στον δρόμο, ενώ οι υπόλοιποι διαμένουν σε κοινωνικές κατοικίες ή καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Ως περιφέρεια και όχι πολιτεία, η Ουάσινγκτον υπάγεται στην εποπτεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία έχει την εξουσία να παρακάμπτει ορισμένους τοπικούς νόμους. Ο πρόεδρος ελέγχει την ομοσπονδιακή γη και τα κτίρια στην πόλη, ενώ για την ανάληψη του πλήρους ελέγχου της περιφέρειας απαιτείται απόφαση του Κογκρέσου.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ απείλησε να αναλάβει το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της πόλης, κάτι που η Μπάουζερ υποστήριξε ότι «δεν είναι δυνατό». «Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη νομοθεσία μας που θα μπορούσαν να δώσουν στον πρόεδρο μεγαλύτερο έλεγχο στο αστυνομικό μας τμήμα», δήλωσε. «Καμία από αυτές δεν πληρούται αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από BBC

 
 
