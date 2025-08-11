ΔΙΕΘΝΗ
Nvidia και AMD θα αποδίδουν στις ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από την Κίνα 

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο εξασφάλισης αδειών εξαγωγής προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jenson Huang / Φωτογραφία αρχείου: EPA
Οι αμερικανικοί κολοσσοί ημιαγωγών Nvidia και AMD συμφώνησαν να καταβάλλουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των πωλήσεών τους στην Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο εξασφάλισης αδειών εξαγωγής προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές. Ενώ δεν έχουμε αποστείλει H20 στην Κίνα εδώ και μήνες, ελπίζουμε ότι οι κανόνες ελέγχου των εξαγωγών θα επιτρέψουν στην Αμερική να ανταγωνιστεί στην Κίνα και παγκοσμίως», δήλωσε η Nvidia στο BBC. Η AMD δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε άλλη δήλωσή της στο BBC, η Nvidia τόνισε: «Η Αμερική δεν μπορεί να επαναλάβει το λάθος του 5G και να χάσει την ηγεσία στις τηλεπικοινωνίες. Η τεχνολογική στοίβα τεχνητής νοημοσύνης της Αμερικής μπορεί να αποτελέσει το παγκόσμιο πρότυπο, εφόσον αγωνιστούμε».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Nvidia θα καταβάλει το 15% των εσόδων της από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα στην αμερικανική κυβέρνηση, ενώ η AMD θα αποδώσει το ίδιο ποσοστό από τις πωλήσεις των τσιπ MI308. Το θέμα αποκαλύφθηκε αρχικά από τους Financial Times.

Ο Charlie Dai, αναλυτής της παγκόσμιας ερευνητικής εταιρείας Forrester, χαρακτήρισε τη συμφωνία «άνευ προηγουμένου», προσθέτοντας: «Υπογραμμίζει το υψηλό κόστος πρόσβασης στην αγορά εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στο εμπόριο τεχνολογίας, δημιουργώντας σημαντική οικονομική πίεση και στρατηγική αβεβαιότητα για τους προμηθευτές».

Η Ουάσινγκτον είχε στο παρελθόν απαγορεύσει την πώληση των τσιπ H20 της Nvidia στο Πεκίνο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, αν και η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η απαγόρευση θα αρθεί. Τα συγκεκριμένα ισχυρά τσιπ χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Deborah Elms, επικεφαλής εμπορικής πολιτικής στο Ίδρυμα Hinrich, σχολίασε: «Είτε υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας είτε όχι, η επιβολή μιας πληρωμής 15% δεν εξαλείφει το πρόβλημα».

Το τσιπ H20 αναπτύχθηκε ειδικά για την κινεζική αγορά μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2023, ενώ η πώλησή του απαγορεύτηκε ουσιαστικά από την κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει περάσει μήνες ασκώντας πιέσεις και στις δύο πλευρές για την επανέναρξη των πωλήσεων τσιπ στην Κίνα και, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Η επανέναρξη των πωλήσεων έρχεται σε μια περίοδο ύφεσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον. Το Πεκίνο έχει χαλαρώσει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ οι ΗΠΑ έχουν άρει περιορισμούς σε εταιρείες λογισμικού σχεδιασμού τσιπ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Τον Μάιο, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο συμφώνησαν σε 90ήμερη εκεχειρία στον «πόλεμο» των δασμών. Έκτοτε, κορυφαίοι εμπορικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αρκετές φορές, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν θα υπάρξει παράταση της παύσης των δασμών πριν από την προθεσμία της 12ης Αυγούστου.

Οι Financial Times ανέφεραν νωρίτερα ότι η Κίνα ζήτησε από τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους ελέγχους στις εξαγωγές ημιαγωγών, στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας για τους δασμούς.

Στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του, ο Τραμπ έχει καλέσει μεγάλες εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, η Apple ανακοίνωσε νέα επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων στη χώρα, προσθέτοντας σε προηγούμενη δέσμευση για δαπάνες 500 δισ. δολαρίων την επόμενη τετραετία.

Τον Ιούνιο, η Micron Technology γνωστοποίησε ότι οι επενδύσεις της στις ΗΠΑ θα φτάσουν τα 200 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέας μονάδας παραγωγής στο Άινταχο.

Η Nvidia, από την πλευρά της, σχεδιάζει την κατασκευή διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, αξίας έως 500 δισ. δολαρίων, δεσμευόμενη να κατασκευάσει τους πρώτους υπερυπολογιστές AI εξ ολοκλήρου αμερικανικής παραγωγής.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
 


 

