Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανησυχία ΟΗΕ για την αύξηση αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ προέβη σήμερα σε μια διπλή προειδοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα του πόλεμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που μαίνεται στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ εξέφρασε λύπη για την απότομη αύξηση του μίσους σε παγκόσμιο επίπεδο από τις 7 Οκτωβρίου οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε και ανήσυχος για τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη σύγκρουση στο Ισραήλ και τη Γάζα και τη σχετική ελευθερία έκφρασης. Έκανε λόγο δε για απότομη αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και άλλης ρητορικής μίσους, τόσο σε απευθείας όσο και σε έμμεση σύνδεση με τον πόλεμο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τουρκ εξέφρασε τη λύπη του για την αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και άλλων ρητορικών μίσους. «Ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης (...) έχει επιπτώσεις παντού, καθιστώντας ταυτόχρονα απάνθρωπους τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους Εβραίους. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στη ρητορική μίσους, τη βία και τις διακρίσεις, ένα βαθύτερο κοινωνικό ρήγμα και πόλωση, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάνθροισης. Έχω ακούσει Εβραίους και Μουσουλμάνους να λένε ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς και αυτό με λυπεί», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Τουρκ είπε ότι σε όλο τον κόσμο, «η ισλαμοφοβική και αντισημιτική παρενόχληση, οι επιθέσεις και η ρητορική μίσους έχουν αυξηθεί, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διαμαρτυριών που σχετίζονται με συγκρούσεις».

Ο Ύπατος Αρμοστής κατήγγειλε επίσης την «εμπρηστική, τοξική και ρητορική μίσους» που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί ηγέτες. «Ο χείμαρρος της ρητορικής μίσους που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι απεχθής», σχολίασε.

«Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές σε αυτό το θέμα. Απαγορεύεται κάθε ενθάρρυνση σε εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος που συνιστά υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας», κατέληξε.

