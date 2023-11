ΟΗΕ: Η επιδρομή στον καταυλισμό Τζαμπάλια μπορεί να ισοδυναμεί με «έγκλημα πολέμου»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου, ανέφερε το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέσω ανάρτησης στα social media το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες» πως η εν λόγω αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, που βρίσκεται στη βόρεια Γάζα, θα μπορούσε να θεωρηθεί «έγκλημα πολέμου» δεδομένου του μεγάλου αριθμού των θανάτων, οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο άμαχοι πολίτες.

Να σημειωθεί πως χθες τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τον προσφυγικό καταυλισμό στα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 150 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq