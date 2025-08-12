Φωτιά τώρα: Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, καίγονται εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πάτρας

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να γίνονται ακόμη πιο δύσκολες, στο σκοτάδι.

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της Κάτω Αχαΐας προς εκκένωση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 «έχουν παραδοθεί στη φωτιά, δύο εργοστάσια -το ένα ξυλείας- καίγεται ολόκληρο και πίσω ακριβώς από αυτό καίγεται εργοστάσιο με λιπάσματα».

Έντονες είναι οι ανησυχίες για επέκταση της φωτιάς στο Νοσοκομείο του Ρίου και το Πανεπιστήμιο. Οι άνεμοι είναι έντονοι και δυσκολεύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Στο μέτωπο προς Πάτρα, η φωτιά βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Καμινίων, με πληροφορίες τοπικών μέσων να αναφέρουν, πως απειλούνται σπίτια από τις φλόγες.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το pelop.gr, πως δόθηκε σήμα για εκκένωση της Κάτω Αχαΐας. «Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία για να γίνει η απομάκρυνση χωρίς πανικό προς τον Πύργο» τόνισε ο κ. Φαρμάκης.

Οι φλόγες έχουν εισβάλει στη ΒΙΠΕ, καίγοντας βιοτεχνίες και εργοστάσια. Εντολή εκκένωσης εκτός από την Κάτω Αχαΐα, έχουν και οι κάτοικοι στα Βραχναίικα και ακόμη μερικές περιοχές. Τρεις εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ζημιές υπάρχουν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Τροχαία έκλεισε το τμήμα Πατρών - Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Η μάχη με τις φωτιές σε Φλογεραίϊκα, Πλατάνι και Δεμένικα Αχαΐας αναμένεται ολονύκτια, με τους ισχυρούς ανέμους και το σκοτάδι να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το έργο της Πυροσβεστικής.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα, όσο οι φλόγες περνούσαν στη Βιομηχανική Περιοχή, ο Φ. Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας τονίζει, ότι: «Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έχει περάσει στη Βιομηχανική, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια τα οποία έχουν εύφλεκτα υλικά, η φωτιά πέρασε από τη ΒΙΠΕ προς τη μεριά της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα».

Νωρίτερα, εστάλη 112, το τρίτο στη σειρά το οποίο ήρθε στην περιοχή και αφορά τις περιοχές Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, το Καρυά, Στενά Εταιρικά και Λευκός Αχαΐας, όπου καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε επιφυλακή βρίσκεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί ακριβώς δίπλα από τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας είναι και οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Στις φυλακές υπάρχει πρόβλημα εξαιτίας των πυκνών καπνών που υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Δεν έχει ζητηθεί ακόμη εκκένωση των φυλακών, ωστόσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα και σε αυτό το σημείο.

