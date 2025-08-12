Λος Άντζελες: Τέσσερις συλλήψεις για τη διάρρηξη στο σπίτι του Μπραντ Πιτ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με διάρρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα το καλοκαίρι σε κατοικία στο Λος Άντζελες, η οποία, σύμφωνα με Αμερικανικά, δημοσιεύματα, ανήκει στον ηθοποιό Μπραντ Πιτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου, όταν οι δράστες εισέβαλαν από το μπροστινό παράθυρο σε σπίτι στη συνοικία Λος Φελίζ, έψαξαν όλους τους χώρους και έφυγαν με διάφορα αντικείμενα.

Ο αστυνομικός Ντρέικ Μάντισον δήλωσε ότι οι ντετέκτιβ προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ τα ονόματα των συλληφθέντων αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ποιος ζει ή ανήκει στο σπίτι, ενώ δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα κλοπιμαία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Traded που ειδικεύεται στην αγορά ακινήτων, ο Πιτ αγόρασε το ακίνητο τον Απρίλιο του 2023 έναντι 5,5 εκατ. δολαρίων. Εκπρόσωπός του αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση την Τρίτη.

Τον Ιούνιο, όταν έγινε η διάρρηξη, ο ηθοποιός δεν βρισκόταν στις ΗΠΑ, καθώς ταξίδευε για την παγκόσμια προώθηση της νέας του ταινίας «F1»

Με πληροφορίες από Associated Press