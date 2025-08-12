Φωτιές: Δύσκολα τα μέτωπα σε Χίο και Πρέβεζα - Εκκενώθηκαν Κέντρα Υγείας

Συνεχίζουν να καίνε οι φωτιές σε πολλά σημεία της χώρας, με τα πιο δύσκολα μέτωπα να είναι σε Αχαΐα, Χίο, Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα.

Χωρίς να έχουν καταφέρει να τη θέσουν υπό έλεγχο, συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Αχαΐα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα, σε Πάτρα και Χίο, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τις περιοχές. Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαΐα.

Δύο ασθενείς και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας, απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εγκαταστάσεις της υγειονομικής μονάδας μετά το μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής και μετακινούνται προς Βάρδα. Το Κέντρο Υγείας της Βάρδας, όπως και αυτό της Γαστούνης, μαζί με τα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου, έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περίπτωση που χρειαστεί να υποδεχθούν περιστατικά. Υπενθυμίζεται ότι η οδική επικοινωνία με την Πάτρα έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Φωτιά στη Χίο: Καίει ανεξέλεγκτη στο βόρειο τμήμα του νησιού

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει από το μεσημέρι τη βόρεια Χίο. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο τα χωριά της περιοχής. Ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών, ενώ στις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών στις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού, στη Χίο, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος, πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Απεγκλωβίστηκαν συνολικά 54 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί, τόσο από πλωτά του Λιμενικού όσο και από ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και των διασώσεων.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αναζωπυρώθηκε στον δήμο Βόλβης

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Απομακρύνθηκαν με λεωφορείο του Δήμου Μεσολογγίου ηλικιωμένα άτομα

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Σταμνά Μεσολογγίου και με μήνυμα το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από το χωριό. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η φωτιά προσεγγίζει το χωριό.

«Ηδη έχουν απομακρυνθεί, με μέριμνα του Δήμου, ηλικιωμένοι και λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για την απομάκρυνση και άλλων ατόμων. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και η διεύθυνση του ανέμου αλλάζει συνεχώς καθιστώντας την κατάσβεση πολύ δύσκολη» τόνισε. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου είχαν διατεθεί και 5 εναέρια μέσα, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Δύσκολη η νύχτα - Εκκενώθηκαν Κέντρα Υγείας

Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τα χωριά του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών - και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού. Επίσης, ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό όπου καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ για τις πυρκαγιές ενημερώνει πως: «Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη,

Εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.

Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.

Εκκένωση ΚΥ Κ. Αχαϊας ολοκληρώθηκε. Απομακρύνθηκε και το τελευταίο περιστατικό με ΕΚΑΒ από ΚΥ Θεσπρωτικού. Ολοκληρώθηκε και εκεί η εκκένωση. Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα.

Εκκενώνεται και ΚΥ Φιλιππιάδας. Η νύχτα σήμερα θα είναι δύσκολη. Είμαστε παντού σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα. Ψυχραιμία και να ακούτε τις οδηγίες των Αρχών.

Εκκενώθηκαν τα Στάμνα Αιτ/νιας. Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ. Θα τους συνδράμουμε με φιάλες οξυγόνου. Και σεντόνια και κουβέρτες».

Φωτιές: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών. Όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών, έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας. Έχουν εκδοθεί 34 μηνύματα από το 112, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα, ενώ από την αστυνομία τον στρατό και το λιμενικό, έχουν απεγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.

Στην Αχαΐα που εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, έχουν διακομιστεί με ασθενοφόρα 10 πολίτες στο νοσοκομείο του Ρίου και σε Κέντρο Υγείας, άλλοι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και 4 στο νοσοκομείο της 'Αρτας, ενώ σε επιφυλακή είναι το ΕΚΑΒ σε Χίο, Πρέβεζα, Αχαΐα και όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΣ έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να συνεργαστούν και να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες μέρες, οι οποίες αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ενημέρωση:

«Καλησπέρα σας και πάλι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά τις προειδοποιήσεις για ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος ενεργών εστιών.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Το σημερινό σκηνικό χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους, που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να εξελίσσεται σε επικίνδυνο περιστατικό, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112, τριάντα τέσσερα μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, 'Αρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει επικίνδυνες διατάσεις, ενώ συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Περιφέρειες της Επικράτειας παρέχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα σε υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το ΓΕΕΘΑ συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 445 στελέχη και 12 μηχανήματα έργου, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών έχει διαθέσει 11 λεωφορεία και 16 λέμβους των ειδικών δυνάμεων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει 315 αστυνομικούς με 135 οχήματα, για εκκενώσεις οικισμών και κατοικιών, για μεταφορά ευάλωτων ατόμων, για απεγκλωβισμούς και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τον ίδιο σκοπό, το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει στη Χίο 7 πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, με τα οποία έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 54 συμπολίτες μας και στην Αχαΐα έχει διαθέσει ακόμη 3 πλωτά μέσα, που είναι σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Το Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας έχει διαθέσει στην Αχαΐα 8 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και μέχρι στιγμής έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Επίσης έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του δήμου για φιλοξενία. Αυτή τη στιγμή, εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και θα διακομισθούν 2 περιστατικά.

Στη Χίο έχουν διατεθεί 4 ασθενοφόρα και έχουν διακομισθεί 2 περιστατικά στο Νοσοκομείο Σκυλίτσειο.

Στην Πρέβεζα έχουν διατεθεί 5 ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο 'Αρτας. Ομοίως εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο 'Αρτας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενεργά μέτωπα, με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.

Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση πάνω από όλα: Για την ασφάλεια όλων, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, γι' αυτό, χωρίς εφησυχασμό, είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».