Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση έπληξε πολυκατοικία στο Ντνίπρο- 9 τραυματίες

Νέα πυραυλική επίθεση από τους Ρώσους πραγματοποιήθηκε χθες στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας, με εννιά τουλάχιστον άτομα να τραυματίζονται.

Από τους ρωσικούς πυραύλους επλήγησαν μία πολυκατοικία και ένα κτίριο των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας.

«Αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε για εννέα τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, Σερχίι Κρουκ. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο έκανε λόγο για τρεις τραυματίες από την πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο.

«Οι ρωσικοί πύραυλοι σκόρπισαν για ακόμη μια φορά τον τρόμο», σχολίασε, από την πλευρά του, στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι η Ρωσία θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής στο πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα.

❗️ Volodymyr Zelenskyy said that a high-rise building and the Security Service building came under fire in the city of #Dnipro.



"We will do everything to bring Russia to full punishment for aggression and terror against our people. This bastard will be held accountable," the… pic.twitter.com/ZFblYAnqdp