Λήξη συναγερμού για την πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Ο λόγος της αναγκαστικής προσγείωσης

Με ασφάλεια προσγειώθηκε η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ.
Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε επίσης, να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή του.
Arkia flight with some kind of gear problem trying to land in Tel Aviv. will update soon pic.twitter.com/eF0CvPbGzD— avi scharf (@avischarf) August 11, 2025
A passenger plane scheduled to land at Ben Gurion Airport declared 'Emergency 2'.— Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 11, 2025
Flight IZ076, an A320 from Rhodes to Israel operated by Arkia.
Made 3 landing attempts, without success due to a serious wheel malfunction.
There are 160 passengers on board. pic.twitter.com/n9GdqQuoIg
Το αεροπλάνο έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες πριν προσγειωθεί με επιτυχία, δήλωσε μια πηγή με γνώση του θέματος στη Jerusalem Post.
Στο αεροπλάνο επέβαιναν 161 επιβάτες.
Σύμφωνα με αναφορές, ο λόγος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της αναγκαστικής προσγείωσης φαίνεται πως υπήρχε βλάβη στον εξοπλισμό.
Με πληροφορίες από Jerusalem Post