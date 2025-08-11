Λήξη συναγερμού για την πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Ο λόγος της αναγκαστικής προσγείωσης

Με ασφάλεια προσγειώθηκε η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε επίσης, να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή του.

Arkia flight with some kind of gear problem trying to land in Tel Aviv. will update soon pic.twitter.com/eF0CvPbGzD — avi scharf (@avischarf) August 11, 2025

A passenger plane scheduled to land at Ben Gurion Airport declared 'Emergency 2'.



Flight IZ076, an A320 from Rhodes to Israel operated by Arkia.



Made 3 landing attempts, without success due to a serious wheel malfunction.



There are 160 passengers on board. pic.twitter.com/n9GdqQuoIg — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 11, 2025

Το αεροπλάνο έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες πριν προσγειωθεί με επιτυχία, δήλωσε μια πηγή με γνώση του θέματος στη Jerusalem Post.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 161 επιβάτες.

Σύμφωνα με αναφορές, ο λόγος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της αναγκαστικής προσγείωσης φαίνεται πως υπήρχε βλάβη στον εξοπλισμό.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

