Λήξη συναγερμού για την πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Ο λόγος της αναγκαστικής προσγείωσης

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνόδευσε το αεροπλάνο μέχρι να προσγειωθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Με ασφάλεια προσγειώθηκε η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε επίσης, να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή του.

Το αεροπλάνο έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες πριν προσγειωθεί με επιτυχία, δήλωσε μια πηγή με γνώση του θέματος στη Jerusalem Post.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 161 επιβάτες.

Σύμφωνα με αναφορές, ο λόγος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της αναγκαστικής προσγείωσης φαίνεται πως υπήρχε βλάβη στον εξοπλισμό.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

 
