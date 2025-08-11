Τουρκία: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και εργολάβος κτιρίου που κατέρρευσε στον σεισμό αφήνοντας έναν νεκρό

Οι αρχές στην Τουρκία προχώρησαν τη Δευτέρα στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του κατασκευαστή τριώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε την Κυριακή στην πόλη Σιντρίγκι, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, κατά τη διάρκεια σεισμού μεγέθους 6,1 βαθμών.

Οι δύο άνδρες τελούν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή αμέλεια, με την κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου και σωματικών βλαβών από αμέλεια».

Ένας 81χρονος νεκρός από τον σεισμό - Δεκάδες τραυματίες

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 7:53 μ.μ. (τοπική ώρα) και σε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία AFAD, προκάλεσε τον θάνατο ενός 81χρονου κατοίκου, ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος από τα συντρίμμια και υπέκυψε λίγο αργότερα.

Συνολικά 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή, εκ των οποίων οι 19 έλαβαν εξιτήριο τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

A magnitude 6.1 earthquake has struck Turkey’s northwest Balikesir province, killing at least one person and injuring at least 29 others. The earthquake caused 16 buildings to collapse in the town of Sindirgi, where rescue operations are underway while emergency teams search for… pic.twitter.com/goxCuKIQFl — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) August 11, 2025

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές επαρχίες, φτάνοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων, γεγονός που αναζωπύρωσε ανησυχίες στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων για τον κίνδυνο ενός μεγάλου σεισμού.

Τουρκία: Κατέρρευσαν συνολικά 16 κτίρια

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, κατέρρευσαν συνολικά 16 κτίρια, τα περισσότερα παλιά και εγκαταλελειμμένα σπίτια σε χωριά, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μιναρέδες τεμενών. Το συγκρότημα κατοικιών στη Σιντρίγκι ήταν από τα ελάχιστα κατοικημένα κτίρια που κατέρρευσαν.

A magnitude 6.1 earthquake has rocked the Turkish town of Sindirgi in Balikesir province, causing more than a dozen buildings to collapse. At least one elderly man, who was pulled from the rubble, has died. In February 2023, twin quakes killed more than 53,000 people in Turkiye. pic.twitter.com/dhF5h9trsU — Shogri (@shogri786) August 11, 2025

Πάνω από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, ο ισχυρότερος εκ των οποίων έφτασε τα 4,6 Ρίχτερ, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να περάσουν τη νύχτα σε αυτοκίνητα ή υπαίθριους χώρους. Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν διασώστες να επιχειρούν στα ερείπια όλη τη νύχτα και να ζητούν απόλυτη ησυχία, προσπαθώντας να εντοπίσουν σημάδια ζωής κάτω από τα μπάζα.

6.1-Magnitude #Earthquake Strikes #Balikesir, #Türkiye; Aftershocks Follow pic.twitter.com/C2XLVjXhcK https://t.co/c1IqnuMN0n

About 10 buildings collapsed in Sındırgı, the epicentre of the earthquake, including a three-story building in the city centre, Mayor Serkan Sak announced… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 10, 2025

Η Τουρκία, που βρίσκεται πάνω σε μεγάλα ρήγματα, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Το 2023, σεισμός 7,8 βαθμών Ρίχτερ σκότωσε πάνω από 53.000 ανθρώπους σε 11 νοτιοανατολικές επαρχίες, ενώ άλλοι 6.000 έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Συρία. Το υψηλό τότε ποσοστό θυμάτων αποδόθηκε σε εκτεταμένη χρήση υποβαθμισμένων υλικών, ελλιπή έλεγχο κατασκευών και θεσμικές αδυναμίες.

Με πληροφορίες από Associated Press, Sky News