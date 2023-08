Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί στο Κίεβο από πυραυλική επίθεση

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας τραυματίστηκε σε ρωσική πυραυλική επίθεση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου (...) δύο άνθρωποι είναι νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Σερχίι Πόπκο ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στο Κίεβο, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να εξελίσσεται με δραματικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος του Κιέβου έδωσε τον ίδιο απολογισμό κάνοντας επίσης λόγο για πτώση συντριμμιών από στόχους που καταστράφηκαν στον αέρα πάνω σε αρκετά κτίρια στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Αναφορικά με το πρόσωπο που τραυματίστηκε ο δήμαρχος ανάφερε πως αυτό χτυπήθηκε από θραύσματα γυαλιών, ενώ έκανε λόγο για αρκετά κτίρια που έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, το Κίεβο έζησε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή «από την άνοιξη».

«Νυχτερινή αεροπορική επιδρομή. Το Κίεβο δεν είχε γνωρίσει τόσο ισχυρή επίθεση από την άνοιξη. Ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επίθεση (...) με drones και πυραύλους», ανέφερε μέσω Telegram ο Σερχίι Πόπκο, διευκρινίζοντας πως «συνολικά, καταστράφηκαν πάνω από 20 στόχοι» στον αέρα από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

