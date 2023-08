Η αναφορά του πάπα Φραγκίσκου στη «Μεγάλη Ρωσία» εξόργισε την Ουκρανία

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του πάπα Φραγκίσκου σε νέους της Ρωσίας, με το Κίεβο να τον κατηγορεί για φιλορωσική, ιμπεριαλιστική προπαγάνδα.

Συγκεκριμένα, σε βίντεό του, ο ποντίφικας προέτρεψε τους νέους Ρώσους της Αγίας Πετρούπολης να είναι υπερήφανοι που είναι «κληρονόμοι» «αυτής της μεγάλης, φωτισμένης ρωσικής αυτοκρατορίας». Επαίνεσε επίσης τους Ρώσους ηγεμόνες του 18ου αιώνα και τη Μεγάλη Ρωσία.

Χαρακτηριστικά ανάφερε: «Μην ξεχνάτε ποτέ την κληρονομιά σας. Είστε οι κληρονόμοι της Μεγάλης Ρωσίας: Μεγάλη Ρωσία των αγίων, των ηγεμόνων, της Μεγάλης Ρωσίας του Πέτρου Α’, της Αικατερίνης Β’, αυτής της αυτοκρατορίας, μεγάλης, φωτισμένης, με μεγάλη κουλτούρα και ανθρωπισμό».

Ο πάπας, ο οποίος μίλησε στο τέλος διάσκεψης που επικεντρώθηκε στα νεαρά μέλη της εκκλησίας στην Αγία Πετρούπολη, δεν ακολούθησε το προσχέδιο της ομιλίας του. Το Βατικανό όμως δημοσίευσε μόνο τις δηλώσεις που προβλεπόταν αρχικά να κάνει. Ωστόσο, τα πρόσθετα σχόλια ακούγονται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, το οποίο χαρακτήρισε την ομιλία «λυπηρή», ενώ ο επικεφαλής της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας την κατήγγειλε ως επιδοκιμασία του «εθνικισμού και ιμπεριαλισμού της Ρωσίας που σήμερα προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έναν πόλεμο που φέρνει θάνατο και καταστροφή στον λαό μας κάθε μέρα».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας έγραψε στο Facebook: «Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι ιδέες του ρωσικού μεγάλου κράτους, οι οποίες, στην πραγματικότητα, είναι η αιτία της χρόνιας επιθετικότητας της Ρωσίας, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, προέρχονται από το στόμα του Πάπα»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας, Σβιάτοσλαβ Σεβτσούκ, εξέδωσε μια δήλωση σημειώνοντας τον «πόνο» και την «απογοήτευση» που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πάπα και κάλεσε την Αγία Έδρα να διευκρινίσει τα σχόλια του Φραγκίσκου για να αποφευχθεί «οποιαδήποτε χειραγώγηση των προθέσεων, του πλαισίου και των δηλώσεων».

