Μέση Ανατολή: Νέα κύματα επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ - «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους»

Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον γειτόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον Κόλπο και του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα οι αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φάνηκαν να καθησυχάζουν κάπως τις αγορές.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους»

Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σχέδιο 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που καταρτίστηκε από την Ουάσινγκτον διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο Reuters πρόσωπο με γνώση του θέματος. Άλλα μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους στις ΗΠΑ οι New York Times, ο ιστότοπος Axios και στο Ισραήλ το Channel 12, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ διαβίβασε στις αρχές του Ιράν σχέδιο 15 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος, μέσω Πακιστάν, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί σχέσεις και με τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές.

«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια. «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Επίσης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος παρουσιάζεται από τον Axios ως ο βασικός συνομιλητής των ΗΠΑ, διέψευσε κατηγορηματικά πως διεξάγονται συνομιλίες. Η ιρανική διπλωματία το μόνο που έχει επιβεβαιώσει είναι πως έλαβε από «φίλες χώρες» αμερικανικά μηνύματα που ενημέρωναν ότι η Ουάσινγκτον θέλει «διαπραγματεύσεις».

Τραμπ σε Ιράν: «Νικήσαμε»

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κερδηθεί, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας πως διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί», διαβεβαίωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε κατά πόσον είναι αισιόδοξος πως ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα έχει αποτελέσματα.

Κληθείς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται όταν λέει πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ σχολίασε: «Εξοντώσαμε την ηγεσία τους, ακολούθως συναντήθηκαν για να εκλέξουν νέους ηγέτες και τους σκοτώσαμε όλους... Τώρα έχουν μια νέα ομάδα (σ.σ. ηγετών), θα δούμε πώς θα τα πάνε».

Υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, αλλά διευκρίνισε πως δεν έχει «εμπιστοσύνη σε κανέναν».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης, ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές προσέφεραν στις ΗΠΑ ένα «πολύ σπουδαίο δώρο, μεγάλης αξίας» που σχετίζεται με τους υδρογονάνθρακες και τα Στενά του Χορμούζ, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Τόνισε επίσης, πως το Ιράν δεσμεύεται πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε το πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί. Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή.

Πάντως, οι αρχές του Ιράν ανέφεραν χθες ότι τα «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν στο εξής να διασχίζουν «με ασφάλεια» τα Στενά του Ορμούζ «σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ).

Σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό αυτή και ο αποκλεισμός της από την Τεχεράνη τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις εβδομάδες απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.