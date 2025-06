Πόλεμος Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Η Ρωσία όπως όλα δείχνουν κάνει πράξη την απειλή για αντίποινα, μετά την επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» της Ουκρανίας.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επιδρομή με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Παράλληλα, σε πολλές άλλες ουκρανικές περιφέρειες υπήρξαν αναφορές για σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, «Έχει επιβεβαιωθεί πως τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, κάνοντας λόγο και για 20 τραυματίες, εκ των οποίων 16 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφεραν νωρίτερα πως το Κίεβο έγινε στόχος «επίθεσης με drones και βαλλιστικούς πυραύλους» που έπληξαν διάφορους τομείς της πόλης.

Last night, #ruZZia launched a massive attack on #Ukraine: the aftermath of the strike#Kyiv: 4 killed and 20 injured; high-rise buildings and a gas station were damaged.#Ternopil: infrastructure was hit; the city is experiencing smoke and power outages. pic.twitter.com/W6gcyjOnVw