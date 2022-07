Πέθανε ο Σίνζο Άμπε μετά τη δολοφονική επίθεση

Την τελευταία του πνοή, υποκύπτοντας στα τραύματά του, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Σύμφωνα με την κρατική δημόσια τηλεόραση, NHK, που επικαλείται αξιωματούχους του LDP, «ο Σίνζο Άμπε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο οποίος δέχθηκε πυρά καθώς εκφωνούσε ομιλία του, πέθανε σε νοσοκομείο στην πόλη Kashihara, στην επαρχία Nara, όπου νοσηλευόταν. Ήταν 67 χρονών».

Η επίθεση κατά του Σίνζο Άμπε σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα), όταν εκφωνούσε ομιλία του.

Ο Σίνζο Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό, είπε πηγή προσκείμενη στην παράταξή του, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Φουμίο Κισίντα, να ενημερώνει ότι βρίσκεται «σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

Ο Κισίντα χαρακτήρισε την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην επικεφαλής κυβέρνησης και νυν βουλευτή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».

