Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 νεκροί μετά από έκρηξη σε πολιτική συγκέντρωση

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε μία πολιτική συγκέντρωση στο Πακιστάν με συνέπεια τουλάχιστον 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Geo News.

Η πολύνεκρη έκρηξη στο Πακιστάν σημειώθηκε σε μία συγκέντρωση του συντηρητικού κόμματος JUI-F, το οποίο είναι γνωστό για τις σχέσεις του με το σκληροπυρηνικό πολιτικό Ισλάμ στην πρώην φυλετική περιοχή του Μπαζάουρ.

Μάλιστα, τοπικοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται πως μεταξύ των νεκρών είναι και ο σκληροπυρηνικός κληρικός και πολιτικός ηγέτης του JUI, Maulana Ziaullah. Ήδη τον γύρο του Διαδικτύου κάνει το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πολιτική συγκέντρωση.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

⚠️ Warning Content!



WATCH: Video of a suicide blast in which at least 39 people lost lives and over 120 injured on Sunday that targeted a political party’s rally in Bajaur district of northwestern Pakistan.#Bajaur #Pakistan pic.twitter.com/5w6nfV9cRP