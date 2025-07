Παιδιά στην υπηρεσία της πολεμικής βιομηχανίας: Πώς η Ρωσία εντάσσει ανηλίκους στην παραγωγή drones

Οι ρωσικές αρχές έχουν συστηματικά εντάξει ανήλικους στον σχεδιασμό και τις δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μέσω πανεθνικών διαγωνισμών που ξεκινούν με φαινομενικά αθώα βιντεοπαιχνίδια και καταλήγουν στην προσέλκυση των πιο ταλαντούχων μαθητών από εταιρείες του αμυντικού τομέα, σύμφωνα με νέα δημοσιογραφική έρευνα.

Οι αποκαλύψεις, που προέρχονται από το εξόριστο ρωσικό μέσο The Insider, προστίθενται σε έναν αυξανόμενο όγκο τεκμηρίων που δείχνουν τον βαθμό στον οποίο οι ρωσικές αρχές κινητοποιούν τη νεολαία της χώρας στην πολεμική προσπάθεια, με την «πατριωτική» και στρατιωτικοποιημένη εκπαίδευση να οδηγεί συχνά σε άμεση εμπλοκή.

«Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη μοντελοποίηση εξαρτημάτων για διάφορα drones», ανέφερε ένας από τους εφήβους που πήραν μέρος, σε συνέντευξη με δημοσιογράφο που προσποιήθηκε ότι εργάζεται για κρατικό μέσο ενημέρωσης, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ερωτώμενων. «Ξέρω αρκετούς που κατασκεύαζαν εξαρτήματα για UAVs (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) για μεγάλες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ζητήσει την επιτάχυνση της παραγωγής drones, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της πολεμικής σύγκρουσης. Το τεχνολογικό πεδίο, ωστόσο, αλλάζει διαρκώς, καθώς Ρωσία και Ουκρανία ανταγωνίζονται στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για μεγαλύτερη εμβέλεια και αποφυγή ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η Μόσχα αναζητά τα πιο έξυπνα μυαλά της νέας γενιάς για να ενισχύσει αυτήν την προσπάθεια.

Η διαδρομή αρχίζει με ένα βιντεοπαιχνίδι με τίτλο Berloga, που κυκλοφόρησε το 2022, στο οποίο «έξυπνες αρκούδες» αμύνονται από σμήνη μελισσών, κάνοντας ενίοτε χρήση drones. Το παιχνίδι έχει προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους και η επιτυχία σε αυτό προσφέρει επιπλέον μόρια στις τελικές εξετάσεις του λυκείου.

Οι πιο επιτυχημένοι παίκτες προχωρούν σε πιο σύνθετους διαγωνισμούς, όπως ο Big Challenges, μέσω του οποίου εντοπίζονται υποψήφιοι για ένταξη σε ρωσικές επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων τελούν υπό διεθνείς κυρώσεις για τον ρόλο τους στη ρωσική πολεμική βιομηχανία.

Το The Insider μίλησε με τρεις εφήβους, φιναλίστ του διαγωνισμού, που εργάζονται σε τεχνολογίες για drone. Περιέγραψαν πώς λειτουργεί το σύστημα και ανέφεραν ότι γνώριζαν καλά τον στρατιωτικό χαρακτήρα πολλών έργων, αλλά τους ενθάρρυναν να τον αποκρύψουν.

«Μας απαγορευόταν να πούμε ότι πρόκειται για πολεμική χρήση, και επινοούσαμε πολιτικές εφαρμογές. Είναι παιδικό πρόγραμμα… Κάθε πρότζεκτ πρέπει να έχει διπλό σκοπό, ειδικά αν είσαι μαθητής. Είναι ένας άγραφος κανόνας που ισχύει σε κάθε διαγωνισμό», δήλωσε ένας από αυτούς.

Παρότι τα μικρά drones τύπου FPV (πρώτου προσώπου) είναι από τα φονικότερα όπλα στις πρώτες γραμμές, Ρωσία και Ουκρανία κάνουν επίσης χρήση μακράς εμβέλειας drones για πλήγματα σε βάθος. Η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ σμήνη καμικάζι drones κατά ουκρανικών πόλεων, με το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις να βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο.

