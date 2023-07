Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας: Ουκρανή δεν έδωσε το χέρι της σε Ρωσίδα και αποκλείστηκε

Η Ουκρανή ξιφομάχος Olga Kharlan αποκλείστηκε επειδή αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στη Ρωσίδα Anna Smirnova στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας.

Η Ουκρανή ξιφομάχος ήταν η πρώτη που αντιμετώπισε Ρωσίδα ή Λευκορωσίδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και κέρδισε 15-7 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας στο Μιλάνο, όπου η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκούντουρα κατέκτησαν το αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα.

Η 32χρονη ωστόσο αρνήθηκε τη χειραψία της Smirnova στη συνέχεια, προσφέροντας αντ' αυτού τη σπάθη της για να χτυπήσουν οι λεπίδες. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίδας, η οποία έκανε έφεση και παράλληλα πραγματοποίησε 45λεπτη καθιστική διαμαρτυρία. Μάλιστα η Ρωσίδα, που αγωνιζόταν με ουδέτερη σημαία, παρέμεινε όρθια στην πίστα μετά τον αγώνα του πρώτου γύρου πριν της δοθεί μια καρέκλα και συνεχιστεί η διαμαρτυρία της.

Η έφεσή της φαινόταν να έχει απορριφθεί, με την Kharlan να εξακολουθεί να φαίνεται ότι πέρασε στους 32, όταν η Smirnova τελικά αποχώρησε αφού της μίλησε ένας αξιωματούχος, γεγονός που επέτρεψε την έναρξη του επόμενου αγώνα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν αργότερα ότι η Kharlan, τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια και τετράκις Ολυμπιονίκης, είχε αποκλειστεί.

Στην ξιφασκία, η χειραψία είναι μέρος των κανόνων του αθλήματος και η άρνηση κάποιους αθλητή να το κάνει οδηγεί σε μαύρη κάρτα και αποβολή.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova. The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy

Το θέμα προκάλεσε και την αντίδραση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρι Κουλέμπα. Ο Ουκρανός υπουργός υποστήριξε πως η Ρωσίδα αθλήτρια έχασε δίκαια και αποφάσισε να παίξει βρώμικα με το σόου της χειραψίας. Σύμφωνα με τον ίδιο έτσι ακριβώς ενεργεί κι ο ρωσικός στρατός στο πεδίο της μάχης.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30