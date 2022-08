Παγκόσμια αγωνία για τα κινεζικά γυμνάσια ανοιχτά της Ταϊβάν – Φόβοι για «σοβαρή σύγκρουση»

Έντονη ανησυχία στην παγκόσμια σκηνή για τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας σε περιοχές γύρω από την Ταϊβάν. Όπως είχε προαναγγελθεί από το Πεκίνο, οι ασκήσεις ευρείας κλίμακας άρχισαν σήμερα.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά το Πεκίνο θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, ακόμα και διά της βίας -αν χρειαστεί.

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Θα διαρκέσουν ως το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν χθες ότι άλλα 27 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη μπήκαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ή ADIZ, από το αρκτικόλεξο του όρου air defense identification zone στα αγγλικά).

Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίποινα για την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση.

Κατά τη σύντομη παραμονή της στη νήσο, η Αμερικανίδα αξιωματούχος έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στους πολίτες της χώρας, δεσμευόμενη πως οι ΗΠΑ παραμένουν στο πλευρό τους.

Η Νάνσι Πελόσι, που αναχώρησε από τη νήσο χθες το μεσημέρι, ήταν η πιο υψηλόβαθμη Αμερικανίδα αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ταϊπέι έπειτα από 25 χρόνια.

Facebook Twitter Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ μαζί με την πρόεδρο της Ταϊβάν - Φωτ. EPA

«Η συμπεριφορά του Πεκίνου είναι ανεύθυνη»

Η επιλογή της Κίνας να διεξαγάγει στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη νήσο δεν δείχνει «υπευθυνότητα», καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να εκτραχυνθεί, προειδοποίησε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν.

«Όταν ένας στρατός διεξάγει σειρά δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν (...) δοκιμές πυραύλων και γυμνάσια με πραγματικά πυρά (...) η πιθανότητα να υπάρξει επεισόδιο είναι πραγματική» είπε ο κ. Σάλιβαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR. «Πιστεύουμε ότι αυτό που κάνει η Κίνα δεν είναι υπεύθυνο» συνέχισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Σάλιβαν κάλεσε την Κίνα «να ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο και να αποφύγει κάθε είδους κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λαθεμένο ή κακό υπολογισμό στους αιθέρες ή στις θάλασσες».

Τα γυμνάσια «αυξάνουν τις εντάσεις στο στενό (σ.σ.: της Ταϊβάν)» επέμεινε.

Ανησυχία εκφράζει η Ε.Ε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε την «επιθετική δραστηριότητα» της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για αυτή.

Χαρακτήρισε «πρόσχημα» από πλευράς Πεκίνου την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

«Είναι φυσιολογικό και συνηθισμένοι οι κοινοβουλευτικοί των χωρών μας να ταξιδεύουν στο εξωτερικό» πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter από την Πνομ Πενχ, στο περιθώριο συνόδου των ΥΠΕΞ του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.



We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4