Ουκρανία: Σχημάτισαν το γράμμα «Z» με πτώματα Ρώσων στρατιωτών

Η φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται, για άλλη μία φορά, στην Ουκρανία όπου χρησιμοποιήθηκαν πτώματα Ρώσων στρατιωτών, όπως όλα δείχνουν, για να σχηματιστεί το γράμμα «Z».

Το εν λόγω γράμμα αποτελεί σύμβολο της ρωσικής εισβολής στη χώρα και έχει τοποθετηθεί σε πολλά άρματα μάχης των Ρώσων.

Προσοχή, ακολουθεί σκληρή εικόνα.

Η μακάβρια εικόνα έρχεται από το χωριό Staryi Saltiv και πιστεύεται πως είναι αποτελέσματα πράξης εκδίκησης για την εισβολή.

Οι νεκροί φορούν λευκά περιβραχιόνια, κάτι που συνηθίζουν οι ρωσικές δυνάμεις.

The bodies of unidentified men, believed to be Russian soldiers, arranged in a Z, a symbol of the Russian invasion pic.twitter.com/lHuVzBT9Dn