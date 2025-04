Ουκρανία: Πάνω από 20 νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ασκούντος χρέη δημάρχου, Αρτέμ Κόμπζαρ.

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός αξιωματούχος σε μήνυμά του στο Telegram, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «εξαπέλυσαν χτύπημα κατά αμάχων», με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή», επισημαίνοντας ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένη περιοχή της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, σχολεία, αυτοκίνητα και δημόσιες υποδομές.

Russian missile strike on Sumy today.



The missile hit the center of the city. Local authorities report that many people are dead and injured.



The morning of the Sunday before Easter is a time when many Ukrainians go to church. And Russia chose this time for its strike. pic.twitter.com/A3sMAcOeMa