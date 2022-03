Δραματικές ώρες περνάει η Ουκρανία, με την Ρωσία να εξαπολύει νέες επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, καμένα σπίτια και κατεστραμμένες υποδομές, όπως νοσοκομεία, σχολεία και νηπιαγωγεία.

Η Μόσχα προειδοποίησε νωρίτερα χθες τους κατοίκους του Κιέβου να φύγουν, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα με ρουκέτες εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, του Χάρκοβο, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, καθώς η τακτική των Ρώσων διοικητών μοιάζει να μεταβάλλεται και να μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο αστικά κέντρα.

❗️Оперативна Інформація щодо російського вторгнення#Житомир: наслідки російського авіанальоту



Пошкоджені житлові будинки, приватний сектор. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.



Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.#stoprussia pic.twitter.com/N4JWS4qOoT — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 1, 2022

Αερομεταφερόμενες ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Χάρκοβο τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις που έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Χάρκοβο.

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο [...] και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών έπειτα από αεροπορικό πλήγμα. «Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή της Χαρκίβ που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

Τέσσερις νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στη Ζιτόμιρ

Την ίδια στιγμή, ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε μέσω Telegram ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και «μέχρι στιγμής» έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι «τεσσάρων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου «ενός παιδιού».

Після удару крилатою ракетою Калібр по базі 95-ї Бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. pic.twitter.com/IdXkHVKUp5 — ... sanych (@DreamySancho) March 1, 2022

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος του Ζίτομιρ είπε ότι βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών, κοντά στο νοσοκομείο «Παβλουσένκο» της πόλης.

❗️The mayor of #Zhytomyr commented on the situation in the city



According to information, one of the bombs hit an apartment building that was located near the state hospital. pic.twitter.com/Uzr8otpuiq — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Παράλληλα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της καθώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 16 κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προχθές Δευτέρα από τις 19:07 ως τις 19:51 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) εναντίον συνοικιών του Χάρκοβο από ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό το οποίο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας.

Πάντα κατά το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, καταστράφηκαν «πολυκατοικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλες υποδομές» και «δεκάδες κάτοικοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν».

«Δυστυχώς, με την τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο η αεροπορία να καλύπτει τον εναέριο χώρο σε αυτή την περιοχή, διότι μέρος του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας καταστράφηκε από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ», πρόσθεσε το υπουργείο.

The aftermath of the #Zhytomyr shelling:

search and rescue operation with

at least 2 dead, 3 injured, local news reports.

A number of people are trapped and emergencies services are working non-stop to locate them

10 houses were damaged, 3 of which caught on fire. #Ukraine pic.twitter.com/rmjA4W7O0p — Daniele Palumbo (@Danict89) March 1, 2022

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα κανένα από τα συμβάντα αυτά.

Δραματικές ώρες και στο Κίεβο- Χτυπήθηκε μαιευτική κλινική

Τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς σε διάφορες γειτονιές του Κιέβου, με τον Guardian να αναφέρει επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και στην πόλη Βισνέβ, 30 λεπτά μακριά από το Κίεβο.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις αυτή την ώρα βομβαρδίζει τις συνοικίες του Κιέβου, Ρουσανίβκα, Κουρενίβκα, Μποϊάρκα και την περιοχή Ζουλιάνι κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κιέβου.

4 big booms in quick succession close to me. #Russia is now bombing or shelling a quiet residential neighborhood of #Kyiv. — Paul Niland (@PaulNiland) March 1, 2022

⚡️Russia bombs Kyiv neighborhoods, Vyshneve city outside of the capital, according to the State Special Communications Service of Ukraine.



The neighborhoods currently under attack are Rusanivka, Kurenivka, Boiarka and the area near the Kyiv International Airport, or Zhuliany. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Παράλληλα, η Ρωσία φέρεται να έπληξε ακόμη και ιδιωτικό μαιευτήριο κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με το CNN.

Ο διευθυντής της κλινικής «Adonis», Βιτάλι Γίριν, μετέφερε την πληροφορία μέσω facebook, αναρτώντας και φωτογραφίες από τις καταστροφές. «Ένας πύραυλος χτύπησε τη μαιευτική κλινική. Έγιναν πολλές ζημιές, αλλά το κτίριο στέκεται. Όλοι έχουν απομακρυνθεί», έγραψε στη σελίδα του, κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση να μην πάει κανείς στην κλινική. «Το πιο σημαντικό είναι να μην έρθετε τώρα για να πάρετε κανέναν από εδώ. Όλοι είναι σε ασφαλές μέρος».

Πάνω από 100 άμαχοι έχουν τραυματιστεί στη Μαριούπολη

Πάνω από εκατό κάτοικοι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά) έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινή», δήλωσε στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. «Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους», πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες που έδωσε δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.