Ουκρανία: 18 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από την πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο - «Ήταν μια κόλαση»

Στους 18 έφτασαν οι νεκροί από το χθεσινό πλήγμα με ρωσικούς πυραύλους σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Κρεμεντσούκ της κεντρικής Ουκρανίας.

Πυροσβέστες και στρατιώτες αναζητούν σήμερα επιζώντες στα συντρίμμια του πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου που επλήγη σε μια επίθεση, την οποία καταδίκασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Δύση.

Συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν σε ένα ξενοδοχείο στον δρόμο όπου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο και όπου οι διασώστες έχουν στήσει τη βάση τους.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο εμπορικό κέντρο όταν αυτό επλήγη από δύο ρωσικούς πυραύλους, όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Λουνίν, τον κυβερνήτη της Πολτάβα, της περιφέρειας αυτής νοτιοανατολικά του Κιέβου όπου βρίσκεται το Κρεμεντσούκ, 25 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ 36 αγνοούνται.

Αυτή η πόλη που βρίσκεται στο κέντρο της Ουκρανίας είχε περίπου 220.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο και μέχρι τώρα είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς.

«Ήταν μια κόλαση»

Μια επιζήσασα της επίθεσης που νοσηλεύεται στο δημόσιο νοσοκομείο του Κρεμεντσούκ, η 43χρονη Λουντμίλα Μιχάιλιτς, λέει ότι έκανε τις αγορές της με τον σύζυγό της όταν από την έκρηξη τινάχθηκε στον αέρα.

«Έπεσα κάτω με το κεφάλι και θραύσματα με χτύπησαν στο σώμα. Το κτήριο κατέρρεε» λέει.

«Ήταν μια κόλαση» προσθέτει ο 45χρονος σύζυγός της, Μικόλα, με ίχνη αίματος στον επίδεσμο που είναι τυλιγμένος στο κεφάλι του.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA/OLEG PETRASYUK

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε από το πυραυλικό πλήγμα εκδηλώθηκε φωτιά σε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία κατασβέστηκε χθες το απόγευμα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Το σημερινό ρωσικό πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ είναι μια από τις πιο αναίσχυντες τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια ήσυχη πόλη, ένα συνηθισμένο εμπορικό κέντρο, μέσα στο οποίο υπήρχαν γυναίκες, παιδιά, απλοί άνθρωποι» δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Μόνο εντελώς παράφρονες τρομοκράτες θα μπορούσαν να χτυπήσουν μια τέτοια εγκατάσταση με πυραύλους και αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στη Γη» συνέχισε ο Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για ένα «υπολογισμένο χτύπημα».

G7: «Έγκλημα πολέμου»

Στις βαυαρικές Άλπεις, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου καταδίκασαν με κοινή ανακοίνωσή τους το πλήγμα στο εμπορικό κέντρο, που χαρακτήρισαν «έγκλημα πολέμου».

«Οι επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως εναντίον αθώων αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και οι άλλοι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G7.

Μετά την επίθεση, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκληθεί σήμερα Τρίτη κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την επίθεση, αλλά ο Ρώσος εκπρόσωπος στον ΟΗΕ, ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκμεταλλεύεται την επίθεση για να κερδίσει τη συμπάθεια ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 28-30 Ιουνίου.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τι θα πει το υπουργείο Άμυνάς μας, αλλά ήδη υπάρχουν υπερβολικά πολλές έντονες αποκλίσεις» έγραψε ο Πολιάνσκι στο Twitter.

Looks like we are dealing with a new #Bucha-style #Ukrainian provocation. One should wait for what our Ministry of Defence will say, but there are too many striking discrepancies already. Exactly what Kiev regime needs to keep focus of attention on #Ukraine before #NATOSummit https://t.co/1apOc8nAlx